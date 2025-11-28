A minilovagok és várkisasszonyok mesés birodalma: Türkiz Spa-val gyarapodott a Hotel Kapitány Wellness.

A sümegi vár lábánál, ahol a történelem szinte kézzel tapintható, különleges világ várja a vendégeket. A Hotel Kapitány Wellness olyan élményt kínál, ahol a lovagkor romantikája és a modern kényelem találkozik. A szálloda legújabb büszkesége, a Türkiz Spa a keleti fürdők egzotikus hangulatát idézve kínál testi-lelki feltöltődést – miközben odakint a téli táj mesébe illő hátteret ad a pihenéshez.

A Hotel Kapitány legújabb wellnessbirodalma, a Türkiz Spa lenyűgöző harmóniában egyesíti a Kelet varázsát és a sümegi vár teremtette történelmi atmoszférát. A mélytürkiz, bordó és aranyszínekben játszó belső tér, a finoman megmunkált mozaikdíszítés és a boltíves terek a klasszikus törökfürdők eleganciáját idézik meg. A 600 négyzetméteres új sparészleg azonban jóval több, mint egy wellnesskiegészítés: olyan, érzékekre ható utazást ígér, ahol a test és a lélek is megpihen a csend, a melegség és a harmónia világában.

Ahogy belépünk, a lágy fények és a gőzölgő víztükör máris lelassítja az időt. A finn és infraszaunák, a törökfürdő jakuzzival, a jégkút és a merülőmedence a testi regenerációt szolgálják, míg a metakovasav-tartalmú, 32 fokos termálvíz – amit a hotel saját, 600 méter mély kútjából fakadó természetes forrás táplál – selymessé varázsolja a bőrt, és felfrissíti a közérzetet. A spa pihenőterének ablakain túl pedig a középkori vár tornyai kínálnak páratlan látványt nappal és az esti megvilágításban.

A Hotel Kapitány kétszintes wellnessvilágának különlegessége az is, hogy mind a felnőttek, mind a gyerekek számára kínál élményeket. Míg a szülők masszázzsal, arckezeléssel vagy szaunaprogrammal töltődnek, addig a kicsik a közeli élménymedencék csúszdáin és pezsgőbuborékjai között önfeledten játszhatnak.

A megelevenedett középkor

A Hotel Kapitány több, mint egy szálloda: Sümeg várával, a Várcsárdával, a Történelmi Lovasjátékokkal olyan tematikus élményvilág, amely valóságos időutazást kínál a család minden tagjának. A négycsillag superior szálláshely koncepciója a lovagkor köré épül: a személyzet korabeli öltözetben fogadja a vendégeket, miközben a gyerekek kis lovagokká és várkisasszonyokká változhatnak. Az autentikus érzést megkoronázva a legtöbb szobából a várra nyíló kilátás teszi ezt az élményt teljessé.

A legkisebbeket középkori játszótér, állatsimogató és pónilovaglási lehetőség várja, a bábelőadások és a gyerekdiszkó pedig estére is garantálják a jókedvet. Eközben a felnőttek sem maradnak élmény nélkül: középkori fegyverpróba, lovaskocsikázás, városnézés és lovaglási lehetőség teszi teljessé a programot – így minden korosztály megtalálja a saját kedvencét.

A gyerekek közben nemcsak szórakoznak, hanem észrevétlenül tanulnak is a középkor világáról, miközben az egész család együtt gyűjt életre szóló élményeket.

Lovagi torna lakomával

A sümegi élményvilág igazi fénypontja az esténként a hotel mellett található Lovagi Arénában megrendezett Történelmi Lovasjátékok, amely a végvári idők hősi világát kelti életre. A látványos műsorban dárdahajítás, íjászat, csatacsillagdobás és lovagi párviadalok idézik meg a középkor harci dicsőségét, valamint a program egyik kiemelkedő extra eleme a mongol lovas kaszkadőrök lélegzetelállító bemutatója, amely egyedülálló dinamizmust és különleges keleti hangulatot visz az előadásba. A spanyol lovasiskola elegáns bemutatója tovább mélyíti az időutazás élményét, majd a program méltó zárása a fáklyafényes középkori lakoma, ahol a hosszú asztaloknál kézzel fogyasztható ételek – középkori leves, ropogós libacomb és házi bor – várják a vendégeket. A korhű zene, a gyertyafény és a baráti hangulat együtt varázsolja a vacsorát igazi lovagkori ünneppé.

A Hotel Kapitány gasztronómiája önmagában is olyan élmény, amiben a hagyomány és a modern konyhaművészet harmonikusan fonódik össze. Az étterem kínálatának alapját a várkapitány saját mintagazdaságából származó, gondosan válogatott alapanyagok adják. Az így készülő házi kolbászok, sajtok, füstölt sonkák és tepertők a vidék ízeit idézik, miközben az étlapon a korszerű, egészségtudatos fogások is hangsúlyos szerepet kapnak.

Téli varázs Sümegen

Amikor télen hó borítja a sümegi vár bástyáit, és a napsütés megcsillan a fehérré vált kőfalakon, különleges, szinte mesebeli hangulat lengi be a várost. A Hotel Kapitány ilyenkor igazi menedékké válik: a Türkiz Spa melege, a szaunák fűszeres illata és a termálvíz simogató ereje tökéletes ellenpontját adja a kinti hidegnek.

Aki pedig kilép a wellness nyugalmából, néhány perc sétával elérheti a dombtetőn magasodó, 13. századi várat – Magyarország egyik legszebben helyreállított, élettel teli középkori ékkövét. Sümeg felfedezése tovább gazdagítja az élményt, hiszen a város igazi kulturális kincseket rejt. A barokk templom falait Franz Anton Maulbertsch lenyűgöző freskói díszítik – ez a „rokokó Sixtus-kápolnájaként” emlegetett alkotás a 18. századi művészet egyik legszebb hazai példája. A közelben álló püspöki palota elegáns, műemléki terei pedig a történelem hangulatát idézik meg, ahol minden lépés a régi idők nemesi világába vezet.

Ahogy télen új életre kel Sümeg, a múlt meséit suttogják a várfalak, miközben a jelen a kényelem és a nyugalom melegével ölel körbe. A Hotel Kapitányban a Kelet illatai, a lovagkor dicsősége és a modern kor kifinomult kényelme találkozik, hogy a pihenés valóban időtlen, lélekig ható élménnyé váljon.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg