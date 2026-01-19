Hirdetés
Kezdőlap Cégvilág A Mol szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról
CégvilágTőzsde
No menu items!

A Mol szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról

AzÜzlet.hu

A Mol-csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról, a tranzakció megvalósulásával a Mol jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon – közölte az olajtársaság a tőzsde honlapján hétfőn délután.

A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására – tették hozzá.A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

Közölték: a tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra.

A tranzakció biztosíthatja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, stabil működését, valamint a régió energiapiacainak zavartalan ellátását – írták.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnének hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereikkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködésük.

A Mol elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább erősítse Szerbia és a régió ellátásbiztonságát.

A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség.

Ezért a Mol-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz úgy, hogy a Mol többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon.

“Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel” – fogalmazott a közleményben a vezérigazgató.

A tájékoztatás szerint a pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában.

A finomító az elmúlt másfél évtizedben több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen; éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő.

A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a Mol-csoport régiós portfóliójába.

A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a Mol fogyasztóközpontú stratégiáját.

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén-kutatás és -termelés területén is: a társaság nagyjából 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel (kitermelhető) rendelkezik, és a szerbiai olaj- és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket, továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén – közölték.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír ára hétfőn 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra erősödött 3,7 milliárd forintos forgalomban. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3576, a legalacsonyabb 2640 forint volt.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt, 4,98 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
Tovább
Cégvilág

Egyesül a Genomate Health és az Oncompass Medicine – Nemzetközi céggé válik a magyar onkológiai úttörő

Két magyar alapítású rákkutató vállalatot egyesít, létrehozva egy nemzetközi vállalatot, amely mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon jelen van. 
Tovább
Autóipar

Tavaly csökkentek a Mercedes-Benz Group járműeladásai

2025 a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai offenzívájának kezdete volt, különös tekintettel az új elektromos hajtásláncokra és a szoftveralapú fejlesztésekre.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A Mol szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról

Cégvilág
.A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.
Tovább

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

Gazdaság
A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
Tovább

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

Gazdaság
a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hírek
Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
Tovább
Gazdaság

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább
Hírek

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább
Gazdaság

NAV: már elérhető az szja-bevallás webes kitöltő programja

A NAV kiemelte: március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz.
Tovább
Hírek

Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt, 4,98 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
Tovább
Gazdaság

Hatályba lép az új transzferár-rendelet január 23-án

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet.
Tovább
Gazdaság

A lakásárak sprintelnek, a bérek kocognak: egyre nagyobb a szakadék

Az Eurostat szerint 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 275%-kal, vagyis közel a négyszeresükre emelkedtek 2015-höz képest, ami az EU-ban a legmagasabb érték.
Tovább
Hírek

Rekordot döntött az európai uniós vendégéjszakák száma 2025-ben

Az előző évhez képest 2025-ben szinte valamennyi uniós tagállamban nőtt a vendégéjszakák száma.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A Mol szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról

.A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
© 2026 | www.azuzlet.hu