A Mol szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról

A Mol-csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról, a tranzakció megvalósulásával a Mol jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon – közölte az olajtársaság a tőzsde honlapján hétfőn délután.

A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására – tették hozzá.A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

Közölték: a tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra.

A tranzakció biztosíthatja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, stabil működését, valamint a régió energiapiacainak zavartalan ellátását – írták.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnének hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereikkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködésük.

A Mol elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább erősítse Szerbia és a régió ellátásbiztonságát.

A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség.

Ezért a Mol-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz úgy, hogy a Mol többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon.

“Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel” – fogalmazott a közleményben a vezérigazgató.

A tájékoztatás szerint a pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában.

A finomító az elmúlt másfél évtizedben több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen; éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő.

A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a Mol-csoport régiós portfóliójába.

A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a Mol fogyasztóközpontú stratégiáját.

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén-kutatás és -termelés területén is: a társaság nagyjából 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel (kitermelhető) rendelkezik, és a szerbiai olaj- és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket, továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén – közölték.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír ára hétfőn 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra erősödött 3,7 milliárd forintos forgalomban. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3576, a legalacsonyabb 2640 forint volt.