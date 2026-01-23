Hirdetés
Edukáció
A Mol tovább bővítette oktatási és tehetséggondozási programjait 2025-ben

A Mol Magyarország 2025-ben tovább építette oktatási és utánpótlásprogramjait: a vállalat 345 millió forinttal támogatta stratégiai egyetemi és technikumi partnereit, elősegítve, hogy a képzések még szorosabban kapcsolódjanak az ipari igényekhez, a programokban több mint 150 oktató és mentor vállal aktív szerepet, átadva a mindennapi működésben megszerzett tapasztalatot a hallgatóknak és diákoknak – tájékoztatta a társaság pénteken az MTI-t.

Az oktatás világnapja alkalmából közreadott közleményük szerint a vállalatnál tavaly 55 duális képzésű egyetemista tanult, közülük 14-en fejezték be tanulmányaikat, az elhelyezkedési arányuk 86 százalékos volt.

A Mol Magyarország 2025-ben 128 oktatással kapcsolatos eseményen vett részt, amelyek 22 ezer 689 tanulót értek el.

A tehetséggondozás minden szinten jelen van: az elmúlt években öt hallgató kapcsolódott be a Kooperatív Doktori Programba, 125 nyári gyakorlatos diák és 300 gyakornok dolgozott a vállalatnál – sorolták.

Mint írták, a Mol Magyarország felsőoktatási kapcsolatrendszerében kiemelt szerepet töltenek be a Mol-tanszékek, amelyek a gyakorlatorientált képzést és az ipari tapasztalatokra épülő tudásátadást erősítik. Jelenleg négy Mol-tanszék működik hazai partnerintézményekben: egy a Debreceni Egyetemen, egy a Pannon Egyetemen, valamint kettő a Miskolci Egyetemen.

A vállalat oktatási szerepvállalásának egyik legjelentősebb eredménye, hogy stratégiai befektetőként fenntartói szerepet vállalt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) működtetésében.

A BME új működési modellje hosszú távon lehetőséget teremt arra, hogy a versenyképes mérnöki és technológiai tudás még közvetlenebb módon kapcsolódjon az ipari igényekhez – olvasható a közleményben.

A társaság közlése szerint a gyakorlati tapasztalatszerzésben kiemelt szerepet kap a duális képzés. A már említett egyetemisták mellett a középfokú duális szakképzésben 237 tanuló vett részt, akik a tanműhelyi gyakorlattól a valós üzemi környezetig olyan tudást szerezhettek, amely közvetlenül hasznosítható a munka világában.

A vállalat a képzések minőségét nemcsak programokkal, hanem infrastrukturális fejlesztésekkel is támogatta.

Az Érdi SzC MOL Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium több mint 300 millió forintból felújított M-szárnya, amelyet 2025 szeptemberében adtak át, korszerű, modern oktatási környezetet biztosít a duális képzésben részt vevő diákok számára.

A tehetséggondozás ugyanakkor nem ér véget a képzési rendszer alsóbb szintjein: a vállalat a tudományos utánpótlásra is figyelmet fordít: 2025-ben öt hallgató kapcsolódott be a Kooperatív Doktori Programba, emellett 125 nyári gyakorlatos és 300 gyakornok szerzett értékes tapasztalatot a Mol Magyarországnál, többféle – irodai és telephelyi – feladatkörben – írták.

A vállalat 2025-ben 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program keretében Megújuló és hulladék-alapú energetikai és vegyipari termékek kutatása és fejlesztése című projektjére. A program teljes költségvetése 5,6 milliárd forint.

A Mol-csoport célja, hogy a fiatalok számára az oktatás minden szintjén és formájában – a duális képzéstől a gyakornoki programokon át egészen a doktori képzésig – fejlődési utat és karrierbelépési lehetőséget kínáljon.

A vállalat meggyőződése, hogy az iparág jövőjét felkészült, motivált szakemberek formálják, és ennek alapjai már ma, a képzés és a tehetséggondozás időszakában épülnek fel – írták.

A közleményben idézték Bán Zoltánt, a Mol Magyarország hr-igazgatóját, aki kiemelte: a STEM (science, technology, engineering, mathematics – természettudomány, technológia, mérnöki tudomány, matematika) területeken megszerzett tudás ma a legértékesebb befektetés a jövőbe.

Ezek a szakmák adják azt a gondolkodásmódot, problémamegoldó képességet és gyakorlati felkészültséget, amellyel a fiatalok képesek valódi válaszokat adni a gyorsan változó ipari környezetben.

A mérnöki és természettudományos képzések nemcsak stabil karrierutat jelentenek, hanem kulcsszerepet játszanak abban is, hogy Magyarország versenyképes, innovatív gazdaságot építsen – mutatott rá.

Bán Zoltán szavai szerint a Mol Magyarországnál ezért fontosnak tartják, hogy a diákok és hallgatók már a tanulmányaik alatt megtapasztalják, mit jelent valós ipari környezetben dolgozni, mentorálással, csapatmunkával és felelősséggel járó feladatokon keresztül.

“Meggyőződésünk, hogy a jövő kihívásaira azok fognak választ adni, akik ma minőségi képzést és gyakorlati tapasztalatot kapnak”

