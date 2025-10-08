Kedvezőbb feltétekkel juthatnak lakáshitelhez az őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók

A kormány – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára – kedvezően változtatta meg az Otthon Start Program keretében indított, államilag támogatott, fix 3%-os kamatozású lakáshitel igénylésének feltételeit. Az átalányadózó mezőgazdasági egyéni vállalkozók és az őstermelők jövedelmét 50 százalékos költséghányaddal kell számolniuk a bankoknak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) messzemenőkig támogatja a kormány azon intézkedéseit, amelyek a vidéken élők életminőségének javítását célozzák. Ennek fontos elemei az otthonteremtést segítő programok.

Az állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök igénybevétele a speciális adózás miatt nehézségekbe ütközhet a mezőgazdasági szektorban tevékenykedők számára. A tapasztalatok szerint a lakáscélú hitelfolyósításban részt vevő bankok egy része nem fogadta el a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét lakáshitel igényléséhez, különös abban az esetben, amikor a lakáshitel igénylője olyan mezőgazdaság őstermelő, aki családi gazdaság tagjaként folytatja tevékenységet.

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági szektorban működő magánszemélyek ne kerüljenek hátrányos helyzetbe az államilag támogatott lakásvásárlások tekintetében, a NAK kezdeményezte a Kormánynál és a Bankszövetségnél, hogy a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál a pénzintézetek egységesen fogadják el. A NAK indítványozta, hogy a 3 %-os fix kamatozású Otthon Start program esetében is biztosított legyen a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 50/F. §-ban foglalt lehetőség, miszerint az átalányadózó mezőgazdasági őstermelő hiteligénylés esetén bevétele 50 százalékát tudja alapul venni jövedelmeként.

A kormányzat támogatta a NAK által javasolt módosításokat, így a jövőben az átalányadózó mezőgazdasági egyéni vállalkozók és az őstermelők kedvezőbb feltétekkel igényelhetik a fix 3%-os kamatozású lakáshitelt.