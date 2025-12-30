Kezdőlap Fogyasztóvédelem A NAV nevével visszaélve támadnak adathalász csalók
A NAV nevével visszaélve támadnak adathalász csalók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó-visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat – közölte közleményében az adóhatóság.

A közlemény szerint egyre több az olyan csaló e-mail, amelyben azt írják a csalók, hogy a címzett “a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 HUF összegű adó-visszatérítésre jogosult“. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS-üzeneteket küldenek.

Tavasszal például többen jelezték, hogy a NAV küldött nekik SMS-t, amelyben jellemzően tíz- és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg – írták.

A közlemény szerint az ilyen esetekben a legfontosabb a megelőzés: a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.

Mint írták, a NAV a DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval rendelkezőknek a tárhelyükre küldi üzeneteit, akinek nincs regisztrációja, csak postai küldeményben kaphat bármilyen értesítést a NAV-tól.

Budapest

Moody’s – A befektetési szint alatt Budapest

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.
Hírek

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Gazdaság

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Gazdaság

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább
Élelmiszeripar

Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Tovább
Agrár

A klímaváltozás miatt kísérletezni kell a szőlőtermesztésben

Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, kellő körültekintéssel kell védekezni az invazív fajokkal szemben és 10-15 évre előre kell gondolkodni.
Tovább
Gazdaság

NAV: szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.
Tovább
Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

