A Nébih már az ünnepekre készül – indulnak a téli szezonális ellenőrzések

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el a 2025. november 3. és december 31. közötti időszakra Tállai András parlamenti államtitkár. Az országos szintű ellenőrzések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok, valamint a Nébih szakembereinek közreműködésével zajlanak. A téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.

 Tállai András ismertette, hogy a hatósági akció a karácsonyi időszakot megelőzően, november 3-án kezdődik, mely során a szakemberek többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, a bejgli és a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, mikulás figurák, habkarika) előállítását ellenőrzik. Ezeken felül az ünnep közeledtével az ellenőrök a jégpályáknál és karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borok, karácsonyi puncsok és egyéb alkoholtartalmú italok vizsgálatát is elvégzik. A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem.

A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és daraboló üzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak.

A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során a hatósági ellenőrzések a higiéniai szempontok és a nyomonkövethetőség mellett kiterjednek az adalékanyagokra, a kötelező jelölési elemek feltüntetésére, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre. E termékkörök esetén mintavételre is sor kerül a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez. A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (pl. pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten – részletezte az államtitkár.

A karácsonyi vásárokra, jégpályákhoz kitelepült vendéglátóknál is alapvető elvárás a higiéniai szabályok betartása, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A vizsgálatok alkalmával a forgalmazott alkoholos italok, forralt borok, puncsok előállításához használt alapanyagok eredetét igazoló dokumentumokat, továbbá a receptúra meglétét is ellenőrzik a szakemberek. A zavaros, kiválásos, hibás kiszerelésű termékek esetében hatósági mintavétel is történhet, és amennyiben indokolt, azonnali intézkedésként az adott termék forgalomból való kivonására is sor kerülhet.

Az elkövetkezendő két hónapban az üzletek és az ideiglenes halárusító helyek is számíthatnak az élőhal-árusítás kiemelt ellenőrzésére. Ennek során nagy figyelmet kapnak a halak származási dokumentumai, valamint az állatvédelmi szabályok betartása. Az ellenőrök a halak tárolására vonatkozó feltételek mellett azt is vizsgálják, hogy a leölés előtt megfelelően történik-e az állatok kábítása.

Annak érdekében, hogy az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékek esetében az előírások maradéktalanul teljesüljenek, a Nébih kiemelt figyelmet fordít az őstermelőkre, a nagyüzemi és kézműves sörök előállítására, a vadhúsdarabolókra és a halfeldolgozó üzemekre.

A hatóság alapvető célja egész évben a stabil élelmiszerbiztonság. Ez a törekvés kiemelt figyelmet kap a szezonális ellenőrzések alkalmával, melyek közül a téli ellenőrzés-sorozat a biztonságos, nyugodt ünnepeket hivatott garantálni. (AM Sajtóiroda/

