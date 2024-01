A német szoftvermulti Magyarországon is megreformálja a munkarendet

A vállalati kultúra erősítése, valamint az ügyfelekkel és a munkatársakkal való személyes kapcsolat ösztönzése érdekében, új hibrid munkarend bevezetését jelentette be az SAP Hungary Kft. a német szoftvercég globális iránymutatásaihoz igazodva.

2024. áprilisig még egy felkészülő időszakkal, májustól viszont világszerte élesben fut majd az SAP hibrid munkarendje, melyet Budapesten a mai napon jelentettek be. A több újítást is magában foglaló tervezet legfontosabb változása, hogy a korábbi, akár kizárólagos otthoni munkavégzést is megengedő rendszerét a személyes jelenlétre nagyobb hangsúlyt helyező hibrid munkarend váltja fel. Ennek értelmében a munkatársaknak hetente 3 napot akár a cég főhadiszállásán, akár az ügyfelekkel és partnercégekkel személyesen folytatott megbeszéléseken, külső helyszínen szükséges eltölteni.

„Ez a döntés azon felismerés eredménye, hogy a személyes találkozók és a közvetlen kommunikáció hosszútávon nem nélkülözhetők a sikeres együttműködéshez, az új ötletek születéséhez, a vállalati kultúra szerves fejlődésének fenntartásához és elsajátításához” – indokolta a bejelentett változást Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. „Ez a változás szoros összhangban van az SAP globális vállalati átalakulásával, innovációs és cloud transzformációs céljaival” – tette hozzá az ügyvezető.

Mint ismeretes, az SAP Magyarországon 2019-ben dolgozta ki, és 2020 folyamán vezette be FlexWork munkarendjét, mely helytől független, célorientált, ugyanakkor kényelmes, rugalmas munkavégzést biztosított, mindezt a legmagasabb minőségű eszközparkkal, felhőinfrastruktúrával és irodaberendezéssel támogatva. A 2019-től fejlesztett FlexWork ráadásul remekül illeszkedett ahhoz az elváráshoz, mellyel a járványveszély első hullámában, 2020 tavaszán szembesültek a cégek. A fertőzésveszély minimalizálását célul kitűző, így a távolságtartásra koncentráló, otthoni munkavégzést központilag és államilag is előíró munkarendet rekordgyorsasággal lehetett bevezetni az SAP-nál a FlexWork alapjain.

„A járvány elvonultával az irodai és otthoni munkavégzés arányát annyiban szabályoztuk, hogy a közvetlen felettessel történő megállapodás szerint kellett eljárni a kollégáknak, ugyanakkor általános felismeréssé vált, hogy számos élethelyzetben indokolt a közösségi, személyes jelenlét a cégen belül és az ügyfelekkel, partnerekkel folytatott munkában” – magyarázza Dobos-Horváth Krisztina, az SAP Hungary HR igazgatója.

A társaság magyarországi főhadiszállásán a cég belső kimutatásai szerint az irodai közegben töltött munkaórák aránya egyébként is magas régiós szinten összehasonlítva más országokkal, és intenzív társasági élet zajlik (amint arról Magyarósi Csaba videoriportja is beszámolt még 2023 végén). „Az SAP Magyarországon immár közel 2000 főt foglalkoztat, ez majdnem 100 százalékos bővülés, csupán néhány év leforgása alatt, melynek jelentős részét kötelező távmunkában kellett lefolytatni. Észszerű lépés, hogy a vállalati kultúra erősítése céljából a személyes kapcsolatok kiépítését és fenntartását szorgalmazzuk mind a cégen belül, mind partnereink és ügyfeleink felé” – indokol Dobos-Horváth Krisztina.

„Személy szerint is örülök, hogy az SAP határozottabban felvállalja az üzleti életben a közvetlen részvétel szerepének fontosságát az új munkarendben. Egy olyan év áll előttünk, mikor a magyar gazdaság meghatározó szereplőinél, a kulcsfontosságú, közép- és nagyvállalati szegmensben kell határidőre teljesíteni az SAP S4/HANA átállást. Ehhez intenzív párbeszédre van szükség partnereinkkel és ügyfeleinkkel, ami nem folyhat kizárólagosan virtuális csatornákon” – mondja Pintér Szabolcs.