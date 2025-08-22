Kezdőlap Mozaik A nemzetközi jegybanki együttműködés kulcsfontosságú
A nemzetközi jegybanki együttműködés kulcsfontosságú

Kép forrása: Varga Mihály/Facebook

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki a Federal Reserve Bank által szervezett Economic Policy Symposiumon vesz részt kijelentette: .Az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése – jelentette ki a jegybank pénteki közleménye szerint 

Az MNB elnöke szerint a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást. Emlékeztetett: a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, a vámbejelentéseken túl az orosz-ukrán háború fejleményei is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre. Varga Mihály a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlennek nevezte a fegyelmezett monetáris politikát.

Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, az MNB is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója – írták.

A jegybankelnök a közlemény szerint a bizonytalan időkben fontosnak tekinti, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. Az MNB ennek szellemében indította újtára a Minősített vállalati hitel konstrukcióját is, amely belföldi forrásokból, kedvezményes és gyors hitelt jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak.

A magyar-amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva Varga Mihály kiemelte: az MNB legutóbbi adatai alapján az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót, ezzel az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában.

Az MNB elnöke arra törekszik, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködések között az amerikai Feddel is szorosabbra fűzze a kapcsolatot – áll a közleményben.

Új gyakorlati képzés indul a falusi turizmus fellendítéséért

A turizmus az egyik leggyorsabban aktivizálható gazdasági ágazat a kistelepüléseken. Már egyetlen jól kialakított vendégház, felújított közösségi tér vagy tematikus program is új látogatókat hozhat.
Fresh Corner kávézó várja az utasokat a Nyugati pályaudvaron

Új helyszínnel bővül a Mol és a MÁV közös, vasúti és pályaudvari vendéglátást fejlesztő pilot projektje: a Nyugati pályaudvaron Fresh Corner kávézó várja az utasokat; a beruházás költsége üzleti titok
Vissza a honfoglalás korába: időutazás Bugacon

Augusztus 8–10. között nyolcadik alkalommal rendezik meg Bugacon az Ősök Napját, mely a Kárpát-medence egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepe
A nemzetközi jegybanki együttműködés kulcsfontosságú

Az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése
Új helyszínen az ÖKO Expó Kiállítás

Idén immár 6. alkalommal várja az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődő termelőket, feldolgozókat, kereskedőket, szolgáltatókat és természetesen a fogyasztókat a debreceni 
Budapesti agglomeráció: egyre feljebb kúsznak az árak

gyre távolabb költöznek a fővárosból az ingatlanvásárlók
Irány a Szamárfül Fesztivál – a nyár legvidámabb családi programja Pécsett

Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a pécsi Zsolnay Negyed: augusztus 22–24. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Szamárfül Fesztivált.
