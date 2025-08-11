A Nestlé továbbra is a világ legértékesebb élelmiszer márkája a Brand Finance szerint

A Nesté immár tizedik éve vezeti az élelmiszermárkák globális rangsorát, annak ellenére, hogy az elmúlt év során értéke 4 százalékkal, 20 milliárd dollárra csökkent – áll a Brand Finance brit piackutató és üzleti tanácsadó vállalat honlapján.

A Lay’s márka maradt a második helyen, márkaérték 5,8 százalékkal, 12,7 milliárd dollárra emelkedett. Nincs változás a harmadik helyen sem, a kínai Yili márka értéke 3,4 százalékkal, 11,2 milliárd dollárra mérséklődött.

A negyedik és az ötödik helyen sem történt változás. A negyedik amerikai Tyson márkaértéke 19,8 százalékkal, 9,9 milliárd dollárra emelkedett. az ötödik francia Danone márkaértéke pedig 3,1 százalékkal, 8,3 milliárd dollárra nőtt.

Az amerikai burgonyachips-gyártó Doritos értéke 16 százalékkal, 5,4 milliárd dollárra nőtt, amivel három hellyel feljebb került, és a hatodik Kellogg’s (-1,1 százalék, 6 milliárd dollár) után a hetedik helyet szerezte meg.

A tajvani ital- és instant tésztagyártó Uni-President márkájának értéke 35 százalékkal, 5 milliárd dollárra nőtt, és tíz pozíciót javítva a rangsorban a nyolcadik helyre került.

A kilencedik helyet az olasz Barilla márka szerezte meg (+21 százalék, 5 milliárd dollár), míg a tízes listát a svájci Lindt csokoládégyártó zárta, márkaértéke 14,4 százalékkal, 4,9 milliárd dollárra nőtt.

A Brand Finance-listán a tíz legnagyobb élelmiszermárka összesített értéke 88,4 milliárd dollár, ami a 100 legnagyobb márka teljes értékének több mint 35 százaléka.

A százas listán egyebek között 41 amerikai, 10 kínai, 9 olasz, 5 japán és 4 svájci, továbbá 3-3 indiai, német és egyesült királyságbeli, illetve két szingapúri cég szerepel.