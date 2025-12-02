Kezdőlap Gazdaság A nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások után járó adóvisszatérítési lehetőségre hívja fel a...
A nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások után járó adóvisszatérítési lehetőségre hívja fel a figyelmet a pénztárszövetség

AzÜzlet.hu

Érdemes figyelni a nyugdíj-, illetve az egészségpénztári tagoknak arra, hogy igénybe vehessék a megtakarítások után járó adóvisszatérítési lehetőséget – hívta fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) az MTI-hez elküldött keddi közleményében.

A tájékoztatás szerint az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseknek – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést meg lehessen kapni, ennek a 20 százaléka ugyanis az a maximális 150 ezer forint, ami visszajárhat a személyi jövedelemadóból.

A 750 ezer forintnál kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adóvisszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani.

Akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak – jelezte a szövetség.

Az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak.

Arról, hogy a visszakapott összeg a nyugdíj- vagy az egészségpénztári megtakarításokat gyarapítsa-e, majd jövő tavasszal, az szja-bevallás idején kell rendelkezni.

Akik rövidebb távon szeretnék felhasználni az szja-visszatérítés előnyeit, azoknak az egészségpénztár lehet a megfelelő választás, mert abból akár a hozzátartozók egészséggel összefüggő költései is fedezhetők, valamint a gyermekvállalással és a beiskolázással járó kiadások, a felsőoktatás költségei vagy akár a lakáshitel-törlesztés szintén finanszírozható. Az egészségpénztáraknak már csaknem 1,2 millió tagja van – ismertették.

Akik hosszú távon gondolkodnak és főként az időskori megélhetésüket tartják szem előtt, célszerű majd a nyugdíjpénztári számlájukra kérniük a visszatérítést.

Az erősödő öngondoskodási szándék a nyugdíjkasszák növekvő taglétszámán is lemérhető, már több mint egymillióan használják ezt az eszközt az időskori jövedelmük majdani kiegészítésére – közölte a pénztárszövetség.

Az ÖPOSZ honlapján két tájékoztató is elérhető, amelyek segítenek eligazodni a legfontosabb tudnivalók között – áll a közleményben.

