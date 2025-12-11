Kezdőlap Hírek A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot
HírekKözlekedés
No menu items!

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

AzÜzlet.hu

A Smartwings gépe. Forrás: Lhbpairside/Facebook

A török légitársaság bejelentette, hogy megállapodást írt alá a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról, a kérőként hírbe hozott LOT tehát hoppon maradt – írja a AIRportal.hu

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.

A tranzakció lezárása az európai hatóságok jóváhagyásának függvénye, egyébként pedig az uniós szabályok szerint a légitársaságnak EU-s többségi tulajdonban kell maradnia a repülési jogai megőrzéséhez.A Smartwings eladása jó ideje napirenden van, novemberben egy lengyel gazdasági lap arról számolt be, hogy a LOT Polish Airlines előrehaladott tárgyalásokat folytatott a tranzakcióról.

A hírek szerint a török cég az utolsó pillanatokban ígért rá a lengyelek ajánlatára, így a Condor után a LOT újabb akvizíciós próbálkozása hiúsult meg.

A Smartwings a kínai befektető néhány évvel ezelőtti kilépését követően teljes egészében visszakerült cseh nagyvállalkozók tulajdonába. Az izraeli Israir Group korábban többször is megpróbálta megszerezni a társaságot, de idén nyáron végleg visszalépett. A csoporthoz tartozik a Czech Airlines (CSA) is, amely tavaly ősszel fejezte be az önálló járatüzemeltetést, bár a márka továbbra is létezik.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

Hírek
2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább

Széles kínálatból válogathatnak a szaloncukrot vásárlók

Mozaik
A nagy áruházláncokban kapható márkák mellett erős a kereslet a jellemzően kis mennyiségben cukrászdákban vagy kézműves kisüzemekben készült termékek iránt is, amelyek jellemzően nem is kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.
Tovább

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

Gazdaság
A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

Hírek
A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Hírek

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább
Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.

Széles kínálatból válogathatnak a szaloncukrot vásárlók

A nagy áruházláncokban kapható márkák mellett erős a kereslet a jellemzően kis mennyiségben cukrászdákban vagy kézműves kisüzemekben készült termékek iránt is, amelyek jellemzően nem is kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.
© 2025 | www.azuzlet.hu