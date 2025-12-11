A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A török légitársaság bejelentette, hogy megállapodást írt alá a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról, a kérőként hírbe hozott LOT tehát hoppon maradt – írja a AIRportal.hu

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.

A tranzakció lezárása az európai hatóságok jóváhagyásának függvénye, egyébként pedig az uniós szabályok szerint a légitársaságnak EU-s többségi tulajdonban kell maradnia a repülési jogai megőrzéséhez.A Smartwings eladása jó ideje napirenden van, novemberben egy lengyel gazdasági lap arról számolt be, hogy a LOT Polish Airlines előrehaladott tárgyalásokat folytatott a tranzakcióról.

A hírek szerint a török cég az utolsó pillanatokban ígért rá a lengyelek ajánlatára, így a Condor után a LOT újabb akvizíciós próbálkozása hiúsult meg.

A Smartwings a kínai befektető néhány évvel ezelőtti kilépését követően teljes egészében visszakerült cseh nagyvállalkozók tulajdonába. Az izraeli Israir Group korábban többször is megpróbálta megszerezni a társaságot, de idén nyáron végleg visszalépett. A csoporthoz tartozik a Czech Airlines (CSA) is, amely tavaly ősszel fejezte be az önálló járatüzemeltetést, bár a márka továbbra is létezik.