A Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba olvad be

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba olvad a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár az év utolsó napján – közölte az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár.

Azt írták, a fúzióval az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár taglétszáma mintegy 22 ezer fővel emelkedik, így eléri a 112 ezer főt. A kezelt vagyon pedig 25 milliárd forinttal bővül, így jövő év elejétől az általuk kezelt nyugdíj-megtakarítás meghaladja a 240 milliárd forintot. A lépéssel a pénztár a hazai piaci részesedését 11 százalékra növeli.

A magyar piac negyedik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárába már a Postás előtt is több, összesen hat nyugdíjpénztár olvadt be az elmúlt három évtizedben. Közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy a fúzióval portfóliókínálatukat is bővítik, a tagok így már kilenc befektetési lehetőség közül választhatnak.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1995-ben alapították. Az elmúlt években a kifizetés meghaladta a 69 milliárd forintot a több mint 44 ezer nyugdíjszolgáltatást igénylő tagnak. A Postás Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1996-ban, zárt munkahelyi pénztárként alapították, később vált nyílt működésűvé.