Kezdőlap Kül-hon A Prosperitati programja új korszakot nyitott vajdasági magyarok szülőföldön maradásának támogatásában
Kül-hon
No menu items!

A Prosperitati programja új korszakot nyitott vajdasági magyarok szülőföldön maradásának támogatásában

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödésének és helyben maradásának szimbólumává vált az elmúlt években a Prosperitati Alapítvány programja, amelynek eredményeit csütörtökön, a szabadkai városháza dísztermében megrendezett szakmai konferencián értékelték.

A „Kapaszkodó a szülőföldön való boldoguláshoz” című eseményen a 2016 és 2024 között megvalósult fejlesztések hatását összegezték, miközben újabb mérföldkövekhez is érkezett a program: Szabadkán megnyílt a Régi mesterségek utcája, Ludason és Palicson pedig két nagy volumenű beruházást adtak át.

A rendezvényen számos kiemelt vendég vett részt, köztük Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettese, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, Pleschinger Gyula a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, valamint a Prosperitati Alapítvány képviselői és több sikeresen pályázó vállalkozó.

Nagy Zita, az alapítvány ügyvezetője felidézte, hogy a vajdasági magyarság 2016-ban elsőként részesült olyan anyaországi gazdaságfejlesztési programban, amely később mintát adott más határon túli régióknak is. Mint mondta, a stratégia révén helyben születtek új megélhetési lehetőségek, családok és vállalkozások erősödtek meg, miközben újra megerősödött a közösségi önbizalom.

Prof. dr. Nagy Imre, a Prosperitati Igazgatóbizottságának elnöke felidézte, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása már 2012-ben megkezdődött. A korai kételyek helyét ma kézzelfogható eredmények vették át, és a program valódi motorjává vált a vajdasági magyar közösség gazdasági fejlődésének.

A konferencia egyik legmeghatározóbb felszólalója Juhász Bálint volt, aki nyolc és fél éven át vezette az alapítványt. Mint mondta, a Prosperitati sikertörténete nemcsak vajdasági, hanem kárpát-medencei szinten is példamutató. A program elindítása Pásztor István, prof. dr. Somogyi Sándor és prof. dr. Nagy Imre úttörő munkájának köszönhető, amely 2016-ban az első pályázatokkal vált kézzelfoghatóvá. Juhász hangsúlyozta: az elmúlt évtized bebizonyította, hogy a vajdasági magyar közösség életerős és képes helyben jövőt építeni. A mintegy 60 ezer ember életét érintő támogatások új otthonokat, vállalkozásokat és lehetőségeket teremtettek – olyan kapaszkodókat, amelyek valóban a szülőföldjükön tartják a fiatalokat és az idősebbeket.

Magyar Levente miniszterhelyettes szerint az elmúlt száz évben nem valósult meg ilyen átfogó és transzformatív fejlesztés sem a vajdasági, sem a szerbiai gazdaságban. A programnak köszönhetően több mint félmilliárd eurónyi beruházás jött létre, amely komoly gazdasági lendületet adott a térségnek.

Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a program közösségmegtartó erejét emelte ki. Szintén kiemelve, hogy legalább 60 ezer vajdasági magyar maradhatott szülőföldjén, köszönhetően annak, hogy a magyar kormány támogatásával sikerült helyi egzisztenciákat megerősíteni és újakat teremteni. Felidézte Pásztor István jövőbe látó gondolatát is: a kisebbségi közösségek fennmaradását nemcsak az identitásmegőrzés, hanem a gazdasági önállóság biztosítja. A több mint 16 ezer pályázó, az 500 millió eurónyi fejlesztés és a 250 millió eurós vissza nem térítendő támogatás mind ezt a felismerést igazolja.

Pásztor egyúttal bejelentette: készül a következő, 2026–2033 közötti fejlesztési stratégia is, amely biztosítja a vajdasági magyarság gazdasági és közösségi fejlődésének folytatását. „Van folytatás – a sikertörténeteket nem lezárni, hanem továbbírni kell” – tette hozzá.

A Prosperitati Alapítvány által szervezett konferencia nemcsak az elmúlt évek mérlegét vonta meg, hanem új fejlesztéseket is bemutatott. Szabadkán a Régi mesterségek utcája nyílt meg, Ludason a Ludastim Kft., Palicson pedig az Andex Kft. – a Zvonko Bogdan borászat részlege – valósított meg nagyléptékű mezőgazdasági beruházást.

Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke előadásában kiemelte: a Prosperitati tíz pályázati körben 55 kiírást bonyolított le, miközben a globális kihívások – a pandémia, az orosz–ukrán háború és az infláció – ellenére sikerült megőrizni a vajdasági vállalatok stabilitását. A második fejlesztési ciklust a nagyobb léptékű beruházások jellemezték, amelyek már mérhetően növelték a térség gazdasági teljesítményét.

A program első éveiben megfogalmazott kételyeket mára a tények írták felül: a Prosperitati Alapítvány nemcsak támogatási rendszert épített ki, hanem valódi gazdasági ökoszisztémát is, amely hozzájárul a vajdasági magyar közösség fennmaradásához és jövőjéhez. Az alapítvány munkája nyomán a helyi vállalkozók, gazdák és családok már nemcsak reménykednek a boldogulásban – hanem itthon, a szülőföldjükön valósítják meg azt.

Érsek M. Zoltán

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Balatoni Katalin: számunkra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell

A miniszterelnöki biztos ünnepélyes keretek között átadta az első külhoni magyar pedagógusigazolványt Burus-Siklódi Botondnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének.
Tovább
Hírek

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
Tovább
Agrár

Határokon átívelő televíziós együttműködés támogatja a természetvédelmi ismeretterjesztést

A természetvédelem nem örökölhető, tenni kell érte, hogy az emberek felismerjék, ezért is példaértékű Kecskeméti TV és a Pannon TV természetvédelmi célú magazinsorozata, amely az elmúlt másfél évben több mint 80 millió forint európai uniós támogatással valósulhatott meg az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program részeként.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A Prosperitati programja új korszakot nyitott vajdasági magyarok szülőföldön maradásának támogatásában

Kül-hon
A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödésének és helyben maradásának...
Tovább

Orbán Viktor: fix 3 százalékos hitel indul a vállalkozásoknak

Gazdaság
hétfőtől a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát levisszük 3 százalékra.
Tovább

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

Hírek
A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább

Több százmilliós nagyságrenddel bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Gazdaság
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az azonosítatlan drónok tönkretehetik a polgári légiközlekedést

Az elmúlt években történt, akár a terrorcselekmények határát súroló...
Tovább
Gazdaság

Orbán Viktor: fix 3 százalékos hitel indul a vállalkozásoknak

hétfőtől a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát levisszük 3 százalékra.
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Gazdaság

Több százmilliós nagyságrenddel bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz.
Tovább
Edukáció

A digitális térben előforduló veszélyekre hívja fel a fiatalok figyelmét a GVH

Közleményében a GVH a szülőknek azt javasolja, hogy figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat - letöltés, vásárlás - előtt. Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben.
Tovább
Hírek

Megérkezett Londonba első szállodájával az a&o Hostels

Európa legnagyobb magántulajdonban lévő hostelcsoportja, az a&o Hostels megvásárolta a korábbi DoubleTree by Hilton Docklands Riverside hotelt, ezzel megnyitva első londoni szállodáját. A fokozatos felújításra 21 millió fontot fordítanak, miközben az ingatlan továbbra is szállodaként fog működni, nem hostellé alakul. A szálloda 500 szobával és 2100 ággyal rendelkezik majd, és az ár-érték arányt kereső egyéni utazókat, családokat célozza meg.
Tovább
Hírek

Mindenki múzeumba! – Múzeumok Őszi Fesztiválja

Székesfehérváron „Az Év Kiállítása 2025” egyik jelöltje!
Tovább
Hírek

Jelentős támogatással fejleszt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság duplán ünnepel, 50 éves a területén fekvő Ócsai Tájvédelmi Körzet, és most indul el 659 millió forint európai uniós támogatással ökológiai vízgazdálkodás feltételeinek megteremtése a Hajta-patak mentén, amely által több mint 791,5 hektáron javul majd az élőhelyek állapota.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A Prosperitati programja új korszakot nyitott vajdasági magyarok szülőföldön maradásának támogatásában

A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödésének és helyben maradásának szimbólumává vált az elmúlt években a Prosperitati Alapítvány programja, amelynek eredményeit csütörtökön, a szabadkai városháza...

Az azonosítatlan drónok tönkretehetik a polgári légiközlekedést

Az elmúlt években történt, akár a terrorcselekmények határát súroló események miatt egyre növekvő aggodalmat kelt a polgári légiközlekedés biztonsága és működése szempontjából az azonosítatlan...
© 2025 | www.azuzlet.hu