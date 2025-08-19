Kezdőlap Energia A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét
A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét – írta az economica.net az Országos Energia-szabályozó Hatóság (ANRE) adatai alapján.

A 2025-ben átadott beruházásoknak köszönhetően a romániai napelemparkok beépített kapacitása 2765,82 megawattra (MW) nőtt, miközben a széntüzelésű erőművek termelési kapacitása 2762,20 MW, a gázerőműveké pedig 2744,66 MW maradt.

Ebben az értékben nincs benne a több mint 200 ezer romániai termelő-fogyasztónál – magánszemélyeknél, cégeknél és intézményeknél – kiépített 2726 MW, amellyel megtermelt villamos energia egy részét betáplálják az országos hálózatba- írta az MTI.

A napelemparkok jelenleg Románia harmadik legnagyobb energiaforrását adják a vízerőművek (6687,92 MW) és a szélturbinák (3092,30 MW) után. Az elkövetkező időszakban a napenergia jelentősége tovább fog nőni a romániai áramtermelésben, mivel folyamatban van több jelentős beruházás, köztük a Monsson Trading Arad megyében épülő 1044 MW teljesítményű napelemparkja.

Az országos elosztóhálózatot működtető Transelectrica adatai szerint az első fél évben Romániában a legtöbb villanyáramot a szén- és gáztüzelésű erőművek (7,5 TWh) termelték, megelőzve a vízerőműveket (6,4 TWh), a cernavodai atomerőművet (4,6 TWh), a nap- és szélenergiát, valamint biomasszát felhasználó erőműveket (4,6 TWh).

