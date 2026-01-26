A Ryanair csökkenő negyedéves nyereségről és emelkedő bevételről jelentett

Az ír Ryanair Holdings Plc, Európa legnagyobb diszkont légitársasága csökkenő negyedéves nyereségről és növekvő bevételről jelentett hétfőn.

A cég nyereségcsökkenése részben azzal függ össze, hogy jelentős, 85 millió eurós céltartalékot képzett egy olaszországi bírság körülbelül egyharmadának fedezésére. A Ryanair a 256 millió eurós bírságot “indokolatlannak” minősítette, és bízik benne, hogy azt hatályon kívül helyezik. Az olasz versenyfelügyelet szerint a Ryanair visszaélt erőfölényével, hogy megakadályozza az utazási irodák hozzáférését a szolgáltatásaihoz.

A dublini székhelyű légitársaság közleményében azt írta, hogy a december végével záródott pénzügyi harmadik negyedévében a bevétele 8,6 százalékkal, 3,21 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 2,96 milliárd euróról.

Az egyszeri tételek nélküli adózott nyereség 22 százalékkal, 148,6 millió euróról 115,4 millió euróra zsugorodott.

Ryanair beszámolója szerint az utasszám 6 százalékkal, 47,5 millióra nőtt a negyedévben az egy évvel korábbi 44,9 millióról. A férőhelyek kihasználtsága 92 százalék maradt, az átlagos viteldíj pedig 4 százalékkal, 43 euróról 44 euróra emelkedett.

A Ryanair javította a március végével záródó folyó pénzügyi évre vonatkozó utasforgalmi előrejelzését. Az új előrejelzés szerint az utasforgalom 4 százalékkal, 208 millióra nő az eddig becsült 207 millió helyett .