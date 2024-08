A Semmelweis Egyetem 14 szakterületen a világ legjobbjai közt

A Semmelweis Egyetem (SE) 14 szakterületen került be a világ legjobbjai közé, ezen belül a szív- és érgyógyászat területén a tavalyi eredményéhez képest 12 helyet előre lépve lett 31. a US News Best Global Universities listáján – mondta az egyetem rektora az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Ehhez az eredményhez több száz amerikai és európai egyetemet kellett megelőznie, mint például a stockholmi Karolinska Intézet, a párizsi Sorbonne Egyetem, a londoni King’s College vagy az egyesült államokbeli Boston és Washington Egyetem – mutatott rá Merkely Béla.

Az elmúlt 15 évben szisztematikus fejlesztés zajlik az egyetemen, ezen belül is a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán az infrastruktúra és a humánerőforrás területén. A klinikán több mint 15 ezer műtétet végeznek, és nincs olyan beavatkozás, amit ne tudnának elvégezni.