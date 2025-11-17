Kezdőlap Egészség-ügy A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb egyeteme
A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb egyeteme

A Semmelweis Egyetem (SE) Közép-Európa legjobb egyeteme, a cél pedig az, hogy az elkövetkező években Európa és a világ egyik legjobb egyeteme legyen a budapesti orvosegyetem – hangoztatta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új Diagnosztikai és Terápiás Központjának avatásán.

Hankó Balázs  elmondta, hogy az elmúlt években az egyetemek javaslatára a kormány megújította a teljes magyar felsőoktatást, 600 milliárd forintnyi fejlesztés és háromszoros működési finanszírozás érkezett a rendszerbe, ezzel érte el mára a felsőoktatás finanszírozása a GDP 2 százalékát.

A tárcavezető kijelentette: a kormány folytatja a felsőoktatási fejlesztéseket, a következő években 1300 milliárd forintnyi egyetemfejlesztés valósul meg szerte a Kárpát-medencében.

Merkely Béla, a SE rektora jelentős mérföldkőnek nevezte az új diagnosztikai és terápiás központ megépültét, amely – szavai szerint – megváltoztatja a mindennapokat, új perspektívát jelent a betegeknek, a kutatásnak és az oktatásnak.

Mint mondta, az új központ az egyetem történetének legnagyobb fejlesztése, a hétszintes épület nettó 4500 négyzetméterrel, közel 50 százalékkal növeli meg a klinika kutatásra és betegellátásra használt területét.

Women in Hospitality Summit: a Danubius Hotels új szakmai platformja a szállodaipar női vezetői számára

Női vonal
  A Danubius Hotels Zrt. november 13-án, a Kedvesség Világnapján...
Tovább

