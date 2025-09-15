Kezdőlap Gazdaság A Shell Hungary új igazgatósági elnöke Marik Gyula
A Shell Hungary új igazgatósági elnöke Marik Gyula

Október 1-jétől Marik Gyula tölti be a Shell Hungary Zrt. igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett – közölte a vállalat.

Marik Gyula 2001-ben, a Szegedi Tudományegyetem elvégzése után kezdte meg a pályafutását a Shell pénzügyi területén. Az elmúlt több mint két évtizedben regionális és vezetői pozíciókat is betöltött, 2016 óta a Shell Hungary igazgatóságának tagja.

A Shell közép-kelet-európai vezetőségében 2014 óta aktívan formálja a régió kereskedelmi és ellátási stratégiáit mint a kelet-közép-európai régióért felelős beszerzési vezető, 2021 óta pedig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) igazgatótanácsában is képviseli a vállalatot.

Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

