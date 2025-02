A sikeres betegút menedzsment a magánegészségbiztosítás egyik adu-ásza

A Covid hatására a munkavállalók és a munkáltatók körében is egyértelműen felértékelődött a magánegészségügyi szolgáltatásokat az átlag munkavállalók számára is elérhetővé tevő magánegészségbiztosítás szerepe. Amelynek a bér mellett már abszolút prioritása van a jó szakemberek megszerzésében és megtartásában – fejtette ki AzÜzlet Cafeteria és HR konferenciáján Jászapáthy Gabriella Health & benefit specialista, a GrECo Hungary-tól.

„Az egészségügyi rendszer minősége és szerkezete az elmúlt években – különösen a Covid időszak alatt – jelentős változásokon ment keresztül. A járványhelyzet, amikor az egészségügyi szolgáltatások nagyrésze (beleértve a járóbetegellátást is!) időszakosan elérhetetlenné vált, bebizonyította, milyen problémát jelet az, ha a munkavállalók nem tudnak előre kiszámítható módon eljutni orvoshoz. Ráadásul a mai napi várólisták állapota is azt mutatja, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés továbbra is kihívást jelent, miközben a jelenlegi inflációs környezetben és az állami egészségügyben bekövetkezett változások eredményeként a magánegészségügyi ellátás egyénileg, még a korábbinál is drágábban érhető el” – mondta el Jászapáthy Gabriella.

Specializáció és teammunka

A laikus Ügyfelek számára a másik jelentős kihívás, hogy az egészségügyi szektor egyre inkább specializálódik. Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika orvosigazgatója szerint a kutatásoknak köszönhetően rohamosan fejlődő egészségügyi technológia alakulása miatt a szakterületek egyre inkább differenciálódnak, vagyis az úgynevezett multidiszciplináris teamekben való gondolkodás tud elvezetni a diagnózis és a helyes kezelési terv rövid időn belüli felállításához.

Az ellátás színvonala szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy az egészségügyi szolgáltatók mennyire képesek alkalmazkodni ehhez a változáshoz. Ahol sikerül kialakítani a megfelelő specializációt és infrastruktúrát, ott gyorsabb és szakszerűbb ellátás biztosítható, míg a kevésbé fejlett szolgáltatók esetében ez komoly hátrányhoz vezet.

Ezek a tényezők egyre inkább ráirányítják a figyelmet a cégek által a munkavállalóikra kötött magánegészségbiztosítás szerepére. Ami lehetőséget kínál arra, hogy a dolgozóik elérhető módon rövidebb várakozási idővel, magas színvonalú magánegészségügyi szolgáltatásokhoz jussanak hozzá.

A szakember szerint az egészségbiztosítások azért is szorosan összefüggnek a magánklinikai háttérrel, mert hiába működnek Magyarországon kiváló magánklinikák, ha azok a magas költségek miatt sokak számára elérhetetlenek maradnak. De miközben az egészségbiztosítás nélkül sokan nem tudnák igénybe venni a technológiailag és szakmailag is magas színvonalú ellátást, a biztosítás optimális lehetőséget kínál arra, hogy a biztosítással rendelkező munkavállalók kényelmesen hozzájussanak a magánklinikák nyújtotta szolgáltatásokhoz. Mert egy jól megválasztott magánegészségbiztosítás révén nemcsak a járóbeteg szakorvosi vizsgálatok, hanem a műtétek és egyéb kezelések is sokkal gördülékenyebben érhetők el, mint az állami egészségügyben.

Előny a betegút menedzselésben

A vállalati egészségbiztosítások szerepe azért is egyre meghatározóbb, mert a cégek számára kialakított konstrukciók lényegesen kedvezőbb feltételeket nyújtanak, mintha valaki lakossági Ügyfélként maga finanszírozná a magánegészségbiztosítását. Arról nem beszélve, hogy az egészségbiztosítók ellátásszervezői kulcsszerepet játszanak a betegút menedzselésében, mivel ennek hiányában a páciensek a különféle magánorvosi intézmények között gyakran magukra hagyatva vállalják a felesleges köröket és kiadásokat.

Ráadásul a magánegészségbiztosítások 33,04%-os kedvezményes kulccsal adóznak, így a vállalatok számára gazdaságos és hatékony béren kívüli juttatást jelentenek, kimutathatóan csökkentve a táppénzes napok számát, mivel a dolgozók gyorsabban és hatékonyabban juthatnak egészségügyi ellátáshoz, elkerülve a hosszú várólistákat.

Az egészségbiztosítás további előnye a 0-24 órás orvosi callcenter és az előbb említett ellátásszervezés, amely biztosítja, hogy a páciensek a legmegfelelőbb szakemberekhez juthassanak el a legrövidebb idő alatt. A magyar egészségügyi piacon ez különösen nagy jelentőséggel bír, mert sok esetben a megfelelő ellátáshoz való hozzáférés kérdése nehezebb, mint annak finanszírozása. Egy jól szervezett betegút viszont csökkenti a felesleges kiadásokat és biztosítja a gyors diagnózist és hatékony kezelést.

„Egy személyre szabott egészségbiztosítás ráadásul növeli a cég vonzerejét és a munkatársak lojalitását. Ezt igazolja, hogy a munkavállalók már az állásinterjúkon is kifejezetten keresik az az ilyen, munkabéren kívüli juttatásokat. A piaci tapasztalatok ráadásul nemcsak azt mutatják, hogy érezhetően megnőtt a vállalatok érdeklődése az egészségbiztosítási lehetőségek iránt, hanem azt is, hogy már nem csak a nagyvállalatok, hanem a kis- és középvállalkozások (KKV-k) is egyre inkább élnek ezzel a lehetőséggel” – elemez Jászapáthy Gabriella.

A kockázati közösség előnyei

Aki ennek kapcsán azt is elmondja, hogy miközben egy nagyobb kockázati közösségben a költségek jobban megoszlanak – hiszen vannak, akik ritkábban, míg mások gyakrabban veszik igénybe a szolgáltatásokat -, lehetővé teszi, hogy a nagy cégek éves szinten már akár 120-150 ezer forintért (per fő per év) is vonzó egészségbiztosítást köthessenek a munkavállalóiknak. Feltétlen érdemes a teljes vállalati létszámban gondolkodni, mivel a nagyobb létszám rugalmasabb konstrukciók kialakítását teszi lehetővé. Ugyanakkor az egészségbiztosítók mára már a kisebb, akár 10-20 fős vállalatok számára is kidolgozták azokat a csomagjavaslatokat, amelyekkel reális áron biztosíthatják a dolgozóik magánegészségügyi ellátását.”

Ami nemcsak azért előnyös, mert a magánegészségbiztosítás révén az ügyfelek korlátlan járóbeteg-ellátáshoz juthatnak, (amely kb. 50-54 különböző szakterületet) vagyis minden egészségügyi probléma esetén rendelkezésre áll a megfelelő szakember, hanem további lépésként az egynapos sebészeti ellátás is részét képezi a biztosításoknak. Bár az elnevezés félrevezető lehet, az egynapos sebészet több esetben ugyanolyan jelentős műtéti beavatkozásokat takar, mint a többnapos kórházi tartózkodást igénylő eljárások, a különbség csupán az, hogy a kisebb kockázattal és kevesebb szövődménnyel járó korszerű endoszkópos technikával végzik őket, így a páciensek gyorsabban gyógyulhatnak. A biztosítási csomagokhoz nagyjából 200-220 ezer forintos díjszinten ma már az ilyen – az egyébként átlagosan 1-1,2 milliós – egynapos sebészeti limitek is hozzátartozhatnak.

Jászapáthy Gabriella kiemelte: az ügyfelek számára legideálisabb egészségbiztosítási konstrukciók kidolgozásában ígér partnerséget a Greco Hungary, amely nemzetközi biztosítási brókerként számos vállalat „health & benefit specifikus” biztosítási partnere. Céljuk, hogy minden ügyfelük számára elérhetővé tegyék az egészségbiztosítási lehetőségeket, és egyedi konstrukciókat dolgozzanak ki a vállalatok igényei szerint. Azok a magyar biztosítók, amelyek az ilyen típusú termékeket már kifejlesztették és a mai napig tökéletesítik az ügyfelek igényei alapján, jelenleg 6-7 szereplőből állnak, és amelyek termékfejlesztését a Greco a piaci tapasztalatait felhasználva aktívan követi.

A szakember összegzésképpen hozzátette: a jövőben várhatóan tovább erősödik a magánegészségügyi szektor szerepe, és a biztosítások is egyre inkább elengedhetetlen részévé válnak az egészségmegőrzésnek. A kérdés már rég nem az, hogy szükség van-e magánegészségügyi biztosításra, hanem sokkal inkább az, hogy milyen típusú biztosítási csomagot érdemes választani az egyéni és vállalati igényeknek megfelelően.

Érsek M. Zoltán

Fotó:Freepik