A Spar 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját

A Spar Magyarország 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját, a vállalat több mint 700 millió forintot fordított üllői logisztikai központjának fejlesztésére tavaly, idén pedig mintegy 2 milliárd forintos beruházással új budapesti átrakodó központot hozott létre, amellyel fővárosi üzleteinek ellátását teszi hatékonyabbá.

A tájékoztatás szerint az országszerte 652 üzlettel rendelkező kereskedelmi lánc számára a legnagyobb napi feladatot a professzionális logisztika jelenti, amellyel elérhető, hogy a termékek megfelelő minőségben és időben érkezzenek az áruházakba.

A logisztika területén mintegy 1800 munkavállaló dolgozik a vállalatnál, közülük 250-en tehergépkocsi-vezetők. A Spar üllői logisztikai központja tavaly bővült új szállítási komplexummal: a mintegy 700 millió forintos beruházással felépült, 410 négyzetméteres épületben szállítás-szervezési irodák, sofőrváró, a tehergépjármű-vezetők öltözői és szociális helyiségek kaptak helyet. A létesítmény a vállalat 150 munkatársa számára biztosít modern munkakörülményeket. A teljes szállításszervezésnek és a járatkiadásoknak is helyet adó épületet 150 férőhelyes személygépkocsi-parkoló egészíti ki – ismertették.

A vállalat idén hozott létre egy fővárosi átrakó központot közel 2 milliárd forintos beruházással. Az új központ a budapesti üzletek kiszolgálást segíti majd, valamint hozzájárul a logisztikai folyamatok hatékonyságához és ezáltal csökkenti a környezeti terhelést – emelték kis az MTI közleményben.

A Budapest területén található Spar áruházak ellátásában tavaly nyár óra részt vesz a Waberer’s csoport belföldi leányvállalata, a WSZL – Waberer’s Szállítmányozási és Logisztikai Kft. A Spar Magyarország így már hét fuvarozó alvállalkozóval dolgozik együtt, amelyek összesen 90 járművel hajtják végre a napi szállítmányozási feladatokat. Ezen felül a Spar flottájába 115 forgózsámolyos, pótkocsis, hűtős szerelvény tartozik, ennek fejlesztése idén is folytatódik új szerelvények beszerzésével és sofőrök felvételével – közölte a vállalat.

