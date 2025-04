A szakmai jövőre is gondol a Porsche Hungária

A Tatabányai SZC Bánki Donát – Péch Antal Technikuma Komárom – Esztergom Vármegye meghatározó oktatási intézménye, amely 6 ágazat 7 szakmájában oktat közel 700 diákot, tanulóival rendszeresen vesz részt szakmai versenyeken. Egy ilyen eseményen – amelyet az Autószerelők Országos Egyesülete szervezett a Porsche Hungaria budaörsi Innovációs és Tréning Centrumában – merült fel az intézmény és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. hosszútávú szakmai együttműködésének lehetősége.

Ennek első lépéseként a cég feladatául tűzte ki, hogy támogassa az intézmény gépjármű-mechatronikai szakma oktatását oly módon, hogy az iskola rendelkezésére bocsát egy olyan gépjárművet, amely rendelkezik a legmodernebb XXI. századi technológiákkal. Így az iskola tanulóinak egyedülálló lehetősége nyílik arra, hogy betekintést nyerjenek az autóipar legfejlettebb technikai megoldásaiba. A járművön végzett szerelési gyakorlatok olyan extra előnyöket biztosítanak az iskola hallgatóinak, amelyeket a szakmai bizonyítvány megszerzése után jól kamatoztathatnak a munkaerőpiacon – mondta Bardon Mónika az oktatási intézmény igazgatója.

A Porsche Hungaria Kft., hazánk legnagyobb autóimportőr vállalata mindig is kiemelten fontosnak tartotta, hogy minél sokrétűbben támogassa a képzést, a megfelelő szakember utánpótlást. Ezen az úton komoly előrelépés történt azzal, hogy 2022. október 19-én megnyitottuk a nemzetközi szinten is egyedülálló képzési központunkat Budaörsön, az Innovációs és Tréning Centrumot. A létesítmény az egész országból fogadja a gépjárműszerelőket azért, hogy modern környezetben korszerű tudást adhassunk át a részükre. Az ITC a Porsche Hungaria hírnevéhez méltó, nemzetközi szinten is élenjáró színvonalú járműakadémia, mely az oktatás mellett szakmai műhelyeknek, egyetemi képzéseknek, autóipari konferenciáknak ad otthont. A tavalyi évben 2500 oktatási napot tartottunk meg, az idén ez a szám 2700 lesz.

Tevékenységünk során egyre több hazai oktatái intézménnyel alakult ki gyümölcsöző kapcsolat, amely arra késztetett bennünket, hogy együttműködésünket még szorosabbra fűzzük ezekkel az oktatási centrumokkal. Most ennek a folyamatnak egy fontos mérföldkövéhez érkeztünk el, ugyanis 5 darab Audi demóautót (A7, kettő darab A8, Q3, Q7) biztosítunk az ország 5 oktatási centrumának. Ezek az autók minden korszerű felszereltséggel rendelkeznek, így a tanulók maximális fejlődését tudják szolgálni. A célunk az, hogy az oktatási intézményekben tanulók korszerű képzéséhez hozzájáruljunk. Az iskolák nem csupán az autókat kapják meg, hanem egy szoros együttműködés keretében segítjük is őket a tananyag kidolgozásában, a javítási technológiák naprakészen tartásában – mondta Bognár Tamás, a Porsche Hungaria kommunikációs vezetője.

-azüzlet-