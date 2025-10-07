Kezdőlap Gazdaság A Széchenyi Kártya Programban hét termék kamata október 6-tól egységesen 3 százalék
A Széchenyi Kártya Programban hét termék kamata október 6-tól egységesen 3 százalék

A Széchenyi Kártya Programban hét termék kamata hétfőtől egységesen 3 százalék – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, a hét termék egy olyan menüt jelent, amiből a vállalkozások választani tudnak, a kamat pedig egységesen éves nettó fix 3 százalék.

Kifejette, ez egy nagyon kedvezményes kamattámogatott hitelkonstrukció, hiszen több mint egy éve a jegybanki alapkamat 6,5 százalék, erre épülnek rá a különböző kockázati profil szerinti kamatelvárások.

Szabados Richárd kiemelte: szem előtt tartották, hogy a Magyarországon regisztráltan működőképes mintegy 900 ezer vállalkozás mindenképpen tudjon választani a hét hiteltermékből. Példaként említette, hogy a mikrovállalkozások a mikrohitelt tudják majd igénybe venni, de a nagyobb vállalkozások is megtalálják a lehetőségeket társasági formától függetlenül.

Felidézte, hogy a az elmúlt egy évben két termékkörnél csökkentették a kamat mértékét, növelték a kamattámogatást. A kamattámogatás azt jelenti, hogy az állam segítségére siet a vállalkozásoknak, a kamatkülönbözetet befizeti helyettük – tette hozzá.

Szabados Richárd szólt arról is, abból indultak ki, hogy ha a kamatcsökkentés hitelkeresletet indukál, akkor helye van a további kamatcsökkentéseknek.

Megnézték, hogy milyen hiteltípusokat igényelnek leginkább a vállalkozások, és azt látták, hogy a beruházási hiteltípus mellett a forgóeszköz finanszírozás kezdett erősödni, ezért bevonták a körbe a likviditási típusú finanszírozást is.

A hitelnek hasznosulnia kell, ezért az vegye fel, aki be tudja építeni a működésébe, és a gazdaságban hasznosul – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Szabados Richárd felhívta a figyelmet arra: a vállalkozásoknak sokba kerülne, ha a magas kamatkörnyezetben, a piaci versenykörülmények között szeretnének hitelt felvenni. A kamattámogatással az állam úgy segíti a vállalkozásokat, hogy a kamatteherből átvállal. A hét termékből 3 teljesen szabadfelhasználású – jegyezte meg.

