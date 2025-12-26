A Temu letarolja a hazai webshopokat – a karácsony sem hoz változást

A növekedési ütemek alapján jól látható, mi hajtja a változást. Miközben éves szinten a hazai webshopos vásárlások darabszáma 3 százalék alatti ütemben nőtt és a hazai online költések értéke is „csak” 10,7 százalékkal emelkedett, addig a külföldi webshopoknál közel 28 százalékkal többet fizettünk, az elköltött összeg ugyanakkor kétharmadával, több mint 66 százalékkal ugrott meg. Ez a dinamika egyértelműen a Temu és a Shein robbanásszerű térnyeréséhez köthető a BiztosDöntés.hu szakértője szerint. Persze – teszi hozzá Gergely Péter – arról sem szabad megfeledkezni, hogy a magyar piacon régóta akár fizikai bolttal is jelen lévő, döntően online kereskedelemben érdekelt cégek, mint az Alza, az EMAG, a VidaXL, az ecipo.hu, vagy épp kifli.hu is a valóságban külföldi kereskedő – a náluk bankkártyával elköltött forintok is külföldi vásárlásnak minősülnek.