Kezdőlap Agrár A természet megőrzése folyamatos felelősség
Agrár
No menu items!

A természet megőrzése folyamatos felelősség

AzÜzlet.hu

Fotó: Fekete István

A vadászat nem a hatalomról, hanem a felelősségről szól, nem a birtoklásról, hanem az őrzésről, nem a zsákmányról, hanem a kapcsolatról, a közösségről – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára gróf Széchenyi Zsigmondról elnevezett emlékérem díjátadó ünnepségén, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Hubai Imre a rendezvényen kiemelte, az emlékérem átadásával nem pusztán a mai példaképek előtt hajtunk fejet, hanem tiszteletünket fejezzük ki gróf Széchenyi Zsigmond életműve, szellemisége, hűsége iránt is. Hiszen az elismerés névadója nemcsak kiváló vadász és író volt, hanem az emberi tartás és a magyar nemzeti önbecsülés megtestesítője is.

Kifejtette, gróf Széchenyi Zsigmond és családja a második világháború alatt szinte nincstelenné vált, és ő maga csak 1947-ben kapott munkát az Országos Erdészeti Központban, majd három évre rá, a Mezőgazdasági Múzeumban. A kommunista rendszer azonban nem engedte érvényesülni, 1951-ben kitelepítették. Megjárta az Andrássy út 60-at, másfél évig Sopronkőhidán és a Mosoni utcában raboskodott. Mindenét elvették, de megtörni nem tudták. Értékrendjét, hűségét, karizmáját mindvégig megőrizte, neve egybeforrt a szülőföld és a család iránti hűséggel, ahogyan a mostani kitüntetetteké is. Ugyanis nincs szebb és méltóbb cselekedet a világon annál, mint ha valaki önzetlenül beteg gyerekek gyógyulását támogatja, szolgálva ezzel a hazáját és a teljes magyar nemzetet –  tette hozzá.

Az államtitkár az ünnepségen kitért arra is, hogy a hazai vadgazdálkodás további sikerének a kulcsa az erdők állapotának javításában és az ország fával borított területének növelésében rejlik. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben az előző finanszírozási ciklushoz képest csaknem háromszoros, összesen mintegy 310 milliárd forint pályázati támogatást irányoztak elő a magyarországi erdők fejlesztésére 2027-ig. A kormány arra törekszik, hogy az erdő- és vadgazdálkodással a jövő generációjának is példát adjon. Mindent meg kell tennünk azért, hogy megmaradjon a magyar növény- és állatvilág, a változatos élőhelyek, amelyek jól reprezentálják az ország biológiai gazdagságát – hangsúlyozta Hubai Imre.  /AM Sajtóiroda/

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Átfogó korszerűsítés indul a természetvédelmi adatbázisokban

Jelentősen megnövekedtek a természetvédelmi adatkörök, így az adatbázisok korszerűsítésére van szükség. Erre a célra indul egy 970 millió forint értékű projekt uniós és hazai vissza nem térítendő forrásból – jelentette be Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, szerdán, a 16. MAVIR madárvédelmi konferencián, Budapesten.
Tovább
Agrár

Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei

Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit.
Tovább
Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A természet megőrzése folyamatos felelősség

Agrár
A vadászat nem a hatalomról, hanem a felelősségről szól, nem a birtoklásról, hanem az őrzésről, nem a zsákmányról, hanem a kapcsolatról, a közösségről.
Tovább

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

Bank
A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Gazdaság
Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
Tovább

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

Gazdaság
Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább
Gazdaság

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
Tovább
Gazdaság

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők az energetikai piac fontos tartalékát jelentik

Minden köbméter energetikai célra felhasznált fa kiváltja a fosszilis energiahordozókat és hozzájárul az ellátás biztonságához, ezért a fának most és a jövőben is helye van a megújuló energetikai piacon.
Tovább
Gazdaság

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
Tovább
Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Gazdaság

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel.
Tovább
Autó

Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A természet megőrzése folyamatos felelősség

A vadászat nem a hatalomról, hanem a felelősségről szól, nem a birtoklásról, hanem az őrzésről, nem a zsákmányról, hanem a kapcsolatról, a közösségről.

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
© 2025 | www.azuzlet.hu