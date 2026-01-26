Hirdetés
A tőzsde ma már nem kiváltság, hanem versenyelőny

Egyre több hazai középvállalat lát lehetőséget a tőzsdei jelenlétben – derül ki a Duna Capital összefoglalójából. A tőzsdére lépés nemcsak alternatívát jelent a dráguló bankhitelekkel és a kockázati tőkével szemben, hanem új növekedési irányokat is megnyithat. Karaszi Csaba, a társaság ügyvezetője szerint a tőzsdei forrás nem hitel, hanem a cég tőkehelyzetét erősítő megoldás, amely javítja a hitelfelvételi lehetőségeket, és lehetővé teszi, hogy a részvény felvásárlásoknál fizetőeszközzé váljon.

A tőzsdére lépés Magyarországon sokáig afféle presztízsprojektként élt a köztudatban: egy drága, bonyolult folyamatként, amely legfeljebb a multinacionális cégek vagy az állami vállalatok számára lehet releváns. A stabilan működő magyar középvállalatok többsége évtizedeken át tudatosan távol tartotta magát ettől a világtól, inkább bankhitelből vagy visszaforgatott nyereségből finanszírozta a növekedését. Az elmúlt években azonban egyre több cégvezető kezdi felismerni, hogy a tőzsdei jelenlét nem cél, hanem eszköz: egy olyan stratégiai szintlépés, amely új működési logikát, nagyobb mozgásteret és kiszámíthatóbb növekedési pályát kínál.

Finanszírozás új logika mentén

A legtöbb növekedési fázisban lévő cégvezető ugyanazzal a dilemmával szembesül: a banki finanszírozás egyre drágább, a fedezeti elvárások szigorúbbak, miközben a kockázati tőke belépése sokszor együtt jár az irányítás megosztásával. A tőzsdei forrásbevonás ebben a helyzetben egy harmadik utat kínál, amelynek lényege nem az eladósodás, hanem a mérleg megerősítése.

Karaszi Csaba, a Duna Capital ügyvezetője szerint a tőzsdére lépés egyik legnagyobb félreértése, hogy sokan automatikusan kontrollvesztéssel azonosítják.

„A tőzsdén bevont tőke nem hitel, nem kell visszafizetni, nem kamatozik, viszont megjelenik a mérlegben, erősíti a cég tőkehelyzetét. Ettől a vállalat stabilabbnak látszik a bankok szemében is, így paradox módon a tőzsdei jelenlét nem kiszorítja, hanem sokszor megkönnyíti a későbbi hitelfelvételt” – fogalmaz.

A nyilvános részvénykibocsátás során megjelenő befektetők jellemzően nem operatív szereplők. Nem vétójogot kérnek, nem igazgatósági helyet akarnak, hanem transzparens működést és kiszámítható teljesítményt.

„A kisbefektetők nem akarnak beleszólni a napi döntésekbe. Ők hozamot és növekedést várnak. A cég irányítása végig a menedzsment és a tulajdonos kezében marad, miközben a vállalat egy teljesen új finanszírozási dimenzióba lép” – teszi hozzá Karaszi Csaba, a Duna Capital ügyvezetője.

A tőzsdei jelenlét hatása nem áll meg a finanszírozásnál. Egy nyilvánosan jegyzett cég olyan eszközhöz jut, amely zárt működés mellett nem létezik: a saját részvény stratégiai felhasználásának lehetőségéhez. Ez különösen akkor válik fontossá, amikor a növekedés már nem organikus úton, hanem felvásárlásokkal gyorsítható. A részvény ugyanis akvizíciós fizetőeszközzé válhat, amellyel a cég készpénz-igény nélkül, vagy minimális önerő mellett képes tranzakciókat végrehajtani.

Mit jelent tőzsdeérettnek lenni?

A magyar tőkepiac az elmúlt években tudatosan nyitott a középvállalatok felé. A belépési küszöb ma már jóval alacsonyabb, mint ahogy azt sok cégvezető gondolja, és nem feltétlenül több tízmilliárdos árbevétel szükséges ahhoz, hogy egy vállalat tőzsdeéretté váljon.

„Egy stabilan működő, növekedési pályán lévő cég már egymilliárd forint körüli árbevételnél is eljuthat oda, hogy reálisan felmerüljön a tőzsdei jelenlét kérdése. A kulcs nem a méret, hanem az átlátható működés, a kiszámítható pénzügyi teljesítmény és az, hogy legyen értelmezhető jövőkép” – mondja Karaszi Csaba.

A Budapesti Értéktőzsde erre a szegmensre hozta létre az Xtend piacot, amely belépési szintként szolgál a nyilvános működés felé. Az alacsonyabb költségek és a fokozatos felkészülés lehetősége miatt ez sok vállalat számára természetes első lépcsőfok lehet.

A Duna Capital ügyvezetője szerint a tőzsdei jelenlét emellett fegyelmező hatással is bír. A rendszeres jelentéstétel, a transzparens működés és a befektetői elvárások hosszabb távon sokszor hatékonyabb működést eredményeznek. Nem mellékesen a nyilvános részvénytársasági forma bizonyos esetekben olyan, a magánvagyon-kezelést érintő adózási lehetőségeket is megnyithat, amelyek zárt cégformában nem érhetők el.

A tőzsdére lépés egy jól működő vállalkozás számára olyan, mint amikor a városi utcákról felhajt az autópályára. A szabályok szigorúbbak, mindenki látja, hogyan halad, és nem lehet letérni következmények nélkül. Cserébe viszont megszűnnek a kereszteződések, a piros lámpák és a kényszerű megállások. A növekedés nem lassul el adminisztratív vagy finanszírozási korlátok miatt, hanem strukturált, kiszámítható pályára áll.

