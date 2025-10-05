A Trump féle vámcsavar felforgathatja az autóspiacot

Donald Trump amerikai elnök jelentős vámcsökkentést fontolgat az amerikai autógyártás számára, amely lényegében megszüntetné a nagy amerikai autógyártók által fizetett költségek nagy részét – erősítette meg a Reutersnek Bernie Moreno republikánus szenátor és több iparági tisztviselő.

Moreno hangsúlyozta: az üzenet világos a globális szereplők számára – aki az Egyesült Államokban végzi a végső összeszerelést, azt Washington jutalmazni fogja. Példaként a Fordot, a Toyotát, a Hondát, a Teslát és a General Motorst említette, amelyek az USÁ-ban a legnagyobb hazai tartalommal rendelkező gyártók közé tartoznak, így a tervek szerint teljes vámmentességet élvezhetnek majd. A bejelentés hatására az érintett autógyártók részvényei azonnal emelkedésnek indultak.

A republikánus politikus szavai különösen nagy visszhangot kaptak, mivel Moreno nemcsak szenátorként, hanem egykori autókereskedőként és a Szenátus Kereskedelmi Bizottságának tagjaként is mélyen beágyazódott az iparági kérdésekbe. Az ő megfogalmazása szerint a döntés új fejezetet nyithat az amerikai autóiparban, amely eddig jelentős költségterheket viselt az importált alkatrészek miatt.

A tervezet központi eleme az úgynevezett import adjustment offset, amelynek eredeti formájában az első évben 3,75, a második évben pedig 2,5 százalékos vámkedvezményt adott volna a jogosult járművek után. Az új elképzelés szerint azonban az alacsonyabb költségszint akár öt évig is érvényben maradhat, és kiterjedhet azokra a modellekre is, amelyek amerikai gyártású motorokat használnak. Ez a konstrukció az Egyesült Államokban működő gyártók számára komoly versenyelőnyt jelentene a globális riválisokkal szemben.

A döntés legnagyobb nyertesei a helyi összeszerelő üzemek és a hazai beszállítók lehetnek. Ford, GM, Tesla, Toyota és Honda amerikai gyártóbázisai különösen sokat profitálhatnak a kedvezményből, hiszen a csökkentett vámterhek közvetlenül javítják a profitabilitást. Ugyanakkor az intézkedés hátrányosan érintené azokat a gyártókat, amelyek nem rendelkeznek jelentős amerikai kapacitásokkal, mivel számukra továbbra is teljes mértékben fennmaradnának a vámterhek.

Az iparági reakciók vegyesek: míg a gyártók egy része az USA-beli termelés ösztönzését és a munkahelyteremtést üdvözli, addig mások a verseny torzulásától és a nemzetközi feszültségek fokozódásától tartanak. Az Európai Unió és Japán exportőrei számára az új szabályozás hátrányos helyzetet teremthet az amerikai piacon, ami könnyen kereskedelmi vitákat szíthat. Magyarországnak sem közömbös a fejlemény, hiszen a hazai beszállítók erősen kapcsolódnak a globális autóipari értékláncokhoz, így bármilyen változás az amerikai piacon közvetve befolyásolhatja a rendelésállományukat.

Érsek M. Zoltán

Foto:Freepik