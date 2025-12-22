Kezdőlap Építőipar A tudatos tervezés és a technológiai hatékonyság éve lesz 2026 az építőiparban
A tudatos tervezés és a technológiai hatékonyság éve lesz 2026 az építőiparban

Fotók (forrás: Imperial Holding)

Rendkívüli volatilitás jellemezte az idei évet az építőiparban. A szektor a tavaszi megtorpanás után az év második felére a kormányzati ösztönzők hatására soha nem látott dinamikát mutatott a lakossági szegmensben. Az Imperial Holding szakértői elemzése szerint az ágazat 2026-ban további 17-19 százalékos áremelkedés előtt áll.

Kétarcú képet mutatott az építőipar 2025-ben. Míg az első félévben a kereslet érezhetően visszaesett, az év második felében elinduló Otthon Start program, az új napelem-támogatások és a kiterjesztett közalkalmazotti lakáscélú kedvezmények dinamizálták a piacot. A hirtelen jött keresleti sokk azonban kapacitáshiányt és az árak újabb jelentős emelkedését hozta magával.

„Az adatok szerint 2021 és 2025 vége között a kivitelezési költségek emelkedése Magyarországon elérte a 172 százalékot, ha a 2021-et tekintjük a 100 százalékos bázisnak. A szakmai prognózisunk szerint 2026-ban további 17-19 százalékos növekedés várható a szegmensben, amit az állami támogatások által generált folyamatos kereslet, valamint az inflációs hatások együttesen hajtanak” – fogalmazott Szántó Éva, az Imperial Holding ügyvezetője.

Kisebb házak, ugyanazért a pénzért

A lakossági szektorban megfigyelhető egy kényszerű, de racionális alkalmazkodás. Az országos átlagos „kosárérték” egy családi ház esetében továbbra is 50 és 70 millió forint között mozog – ennyi készpénzzel és hitellel kalkulálnak a családok. Azonban az emelkedő négyzetméterárak miatt ebből az összegből egyre kisebb élettér hozható ki.

„Míg 2021-ben a 100-110 négyzetméteres házak voltak az átlagosak, ma már a 90 négyzetméter alatti ingatlanok dominálnak az építéseknél. Ez az igény hívta életre a technológiai váltást is: a megrendelők olyan megoldásokat keresnek, amelyek fajlagosan olcsóbbak, de műszaki tartalmukban nem jelentenek kompromisszumot” – tette hozzá Szántó Éva.

Az Imperial Holding megrendeléseinél például 2025-ben a könnyűszerkezetes házak aránya elérte az 55%-ot, megelőzve a tradicionális téglát. Különösen népszerűvé vált a dán mintára alapozott, előregyártott favázas technológia.

„A könnyűszerkezetes házak 10-15 százalékkal olcsóbbak a téglánál, és a vékonyabb falak miatt azonos bruttó alapterület mellett nagyobb nettó lakóteret biztosítanak. Ezek az épületek maradéktalanul alkalmasak az állami támogatások igénybevételére, mivel megfelelnek telekárral együtt is, a másfélmilliós négyzetméterár-plafonnak és rendelkeznek a szükséges ÉMI tanúsítványokkal” – hangsúlyozta Virág Gergő, az Imperial Holding tulajdonosi körének tagja.

A szakértő elmondta, hogy 2025-ben egy kulcsrakész, alap műszaki tartalmú könnyűszerkezetes ház bruttó négyzetméterára 600.000 Ft körül mozog, míg prémium megoldások és technológiák esetén a 700.000–750.000 Ft-ot is elérheti az árszint.

2026 kulcsszava a kiszámíthatóság

A saját kivitelezés ma már nem csupán érzelmi, hanem komoly pénzügyi döntés is. „Egy 100 négyzetméteres ház megépítése telekkel együtt körülbelül 80 millió forintból kihozható, miközben az ingatlan piaci értéke az átadás pillanatában már 110-120 millió forint. Ez a 25-30 százalékos azonnali értéknövekmény a legerősebb érv az építkezés mellett” – hangsúlyozta Virág Gergő. „Emellett a műszaki ellenőr által végigkövetett építési folyamat garanciát jelent a rejtett hibák kiküszöbölésére, ami egy használt vagy készen vett ingatlan esetében gyakori kockázat” – tette hozzá.

Az Imperial Holding szakértői szerint a drasztikus áremelkedések mellett a megrendelők számára a fixált áras szerződések és a gyorsan kivitelezhető, innovatív technológiák jelentik az egyetlen kiutat a lakhatási válságból.

A társaság 2025-ben 146 sikeres szerződéskötéssel zárta az évet, ami 27 százalékos növekedés az előző évhez képest. A cégcsoport jelenleg egy skandináv családi vállalkozással tárgyal egy 7000 négyzetméteres üzem megvásárlásáról, amivel az ország egyik legnagyobb gyártókapacitását hozhatják létre a könnyűszerkezetes szektorban.

Az Imperial Holding – amely Szlovákiában és Ausztriában is jelen van – üzleti stabilitását a legmagasabb AAA-minősítésű panaszmentességi igazolás, valamint a 2024-ben és 2025-ben is elnyert Magyar Brands Kiváló Üzleti Márka díj támasztja alá.

