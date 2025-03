A Turkish Airlines 2024-ben 2,4 milliárd dolláros nyereséget ért el fő tevékenységeiből, és sikerét megosztva befektetőivel 260 millió dolláros készpénzes osztalékot jelentett be.

A Turkish Airlines az elmúlt 20 évben felülmúlta az iparági átlagokat kapacitás, utasszám és jövedelmezőség terén, annak ellenére, hogy globális geopolitikai és gazdasági feszültségek, repülőgépgyártási szűk keresztmetszetek és hajtóműproblémák nehezítették a működést, a vállalat 2024-ben 2,4 milliárd dolláros nyereséget ért el fő tevékenységeiből. Ennek megfelelően a társaság a kihívásokkal teli, pandémia utáni környezetben is fenntartotta stabil jövedelmezőségét, és mindössze három év alatt 8,3 milliárd dollárral csökkentette nettó adósságát.

A 100. évforduló felé határozottan haladva a Turkish Airlines elkötelezettségét bizonyítja sikerei megosztása iránt. Ennek jegyében bejelentette egy 260 millió dolláros készpénzes osztalék kifizetését, miközben a jelenlegi részvény-visszavásárlási programja révén továbbra is elkötelezett a befektetői hozamok biztosítása mellett.

A Turkish Airlines összes bevétele 2024-ben éves szinten 8,2%-kal, 22,7 milliárd dollárra nőtt. Az utasforgalomból származó bevételek a fokozódó verseny ellenére 4%-kal emelkedtek, míg a cargo üzletág bevételei 2023-hoz képest körülbelül 35%-os növekedést mutattak. Stratégiai kezdeményezéseivel és csúcstechnológiás infrastruktúrájával tovább erősítve Törökország globális átszállási központ szerepét, a Turkish Cargo éves szállítási volumenét több mint 20%-kal növelte, és az IATA adatai szerint a világ harmadik legnagyobb légi árufuvarozójává vált. A vállalat bevételei jelentős értéket képviselnek a török gazdaság számára, mivel teljes bevételének mintegy 18 milliárd dollárja exportbevételként került elszámolásra, míg teljes vagyona elérte a 40 milliárd dollárt, ami 2002 óta tizennyolcszoros növekedést jelent.

A Turkish Airlines működési pénztermelő képességének egyik mutatójaként az EBITDAR (kamatok, adók, értékcsökkenés, amortizáció és bérleti díjak előtti eredmény) 5,7 milliárd dollárt tett ki, 25,3%-os árréssel, összhangban a vállalat hosszú távú céljaival.

A légitársaság teljesítményével kapcsolatban a Turkish Airlines igazgatótanácsának és végrehajtó bizottságának elnöke, Prof. Ahmet Bolat így nyilatkozott: „A Turkish Airlines továbbra is iparági mércét állít fel erős pénzügyi teljesítményével és stratégiai növekedésével, amit a 2024-es eredményeink is bizonyítanak. A globális kihívások ellenére elkötelezettek maradunk díjnyertes szolgáltatásaink iránt, bővítjük nemzetközi hálózatunkat, miközben hosszú távú értéket teremtünk befektetőink, munkavállalóink és természetesen utasaink számára. Ahogy közeledünk 100. évfordulónkhoz, büszkén erősítjük Törökország pozícióját a globális légi közlekedés meghatározó szereplőjeként, és töretlenül haladunk a csúcs felé.”

A 2024-es év mérföldkövek és kiemelkedő eredmények időszaka volt a Turkish Airlines számára. Megerősítve vezető szerepét kontinenseket és kultúrákat összekötő globális légitársaságként, a vállalat hivatalosan is elnyerte a Guinness World Records™ címet, mint a „Legtöbb országba repülő légitársaság”. Egy új kontinensre terjeszkedve Melbourne és Sydney is felkerült az útvonalhálózatba, valamint új járat indult Santiagóba, Chilébe, így a kiszolgált országok száma 131-re, a nemzetközi célállomásoké pedig 299-re nőtt. 2024-ben a vállalatot negyedszerre is az APEX (Airline Passenger Experience Association) „5 csillagos globális légitársaság” díjával tüntették ki, kilencedik alkalommal nyerte el a Skytrax „Európa legjobb légitársasága” elismerést, valamint harmadszor kapta meg a World Finance „Legfenntarthatóbb nemzeti légitársaság” díját.

A 100. évfordulós stratégiája részeként a Turkish Airlines célja, hogy 2033-ra flottáját 800 repülőgép fölé bővítse. Ennek megfelelően a vállalat 2024-ben – a repülőgépgyártásban tapasztalható nehézségek ellenére – 12%-kal, 492-re növelte repülőgépeinek számát. A modern flotta bővítése mellett a Turkish Airlines költségek és devizakockázatok minimalizálására törekedve folytatta diverzifikációs stratégiáját a repülőgép-finanszírozás terén, és 2024 folyamán összesen 1,8 milliárd dollár értékű finanszírozást valósított meg. A vállalat emellett az első Kínán kívüli légitársaság lett, amely kínai Jüanban szerzett finanszírozást. Továbbá a Turkish Airlines először bocsátott ki fenntarthatósághoz kötött hitelt repülőgép-finanszírozás céljából, és 2024-ben az Airline Economics hat különböző finanszírozási díjjal ismerte el teljesítményét.

Több mint 95 ezer embert foglalkoztatva leányvállalataival együtt, a Turkish Airlines büszkén képviseli Törökországot a globális légi közlekedési iparágban egyedülálló útvonalhálózatával, modern flottájával, kiemelkedő szolgáltatásaival és sikeres teljesítményével. A következő években a vállalat továbbra is hozzájárul a légi közlekedési szektor fenntartható növekedéséhez, összhangban a nemzeti fejlesztési célkitűzésekkel és a 2033-as stratégiájával.