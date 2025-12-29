Kezdőlap Gazdaság A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem
A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy szilveszteri tűzijátékokat csak az erre kijelölt, a hatóságok által ellenőrzött, legális árusítóhelyeken vásároljanak az emberek, ahol szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat venni.

A megvásárolt tűzijátékot megfelelően kell tárolni: a pirotechnikai eszközöket ne hagyják a gépjárműben, otthon a fűtőberendezéstől, a tűzhelytől és egyéb éghető anyagoktól távol helyezzék el, ne érje napfény, pára vagy víz, és a gyermekek, illetve a házi kedvencek se férhessenek hozzá – kérte a szóvivő.

A biztonságos felhasználással kapcsolatban Mukics Dániel hangsúlyozta, hogy a tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren – kertben vagy közterületen – lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.

Fontos betartani a tűzijátékokhoz tartozó útmutatóban foglaltakat: abból kiderül, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni, és mekkora védőtávolságot kell tőle tartani – tette hozzá.

Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy épületek közvetlen közelében, illetve ha erős szél fúj. Egyszerre csak egy tűzijátékot működtessünk, így van idő az előírt védőtávolságra távolodni tőle. Ha valamelyik meggyújtott tűzijáték nem indult el, azt legalább negyed óráig ne közelítsük meg, ezután áztassuk vízbe. A tűzijátékokat nem szabad megbontani vagy átalakítani, ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, hogy megszáradt. Az elhasznált eszközök még forró maradványait ne dobjuk azonnal a hulladékgyűjtőbe, mert azok, sőt olykor a mellettük lévő autók vagy épületek is gyakran emiatt gyulladnak meg” – figyelmeztetett Mukics Dániel.

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
A klímaváltozás miatt kísérletezni kell a szőlőtermesztésben

Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, kellő körültekintéssel kell védekezni az invazív fajokkal szemben és 10-15 évre előre kell gondolkodni.
NAV: szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.
NGM: a kormány 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programmal segíti a hazai vállalkozásokat

Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára; nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot; megszűnik a szocho-adóalapszorzó a főállású egyéni vállalkozóknál; bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre
Egymillió forint támogatás is járhat januártól a KTH Start hitelek mellé a turisztikai kisvállalkozásoknak

A színvonal megtartására és emelésére azért is szükség van, mivel a Covid alatt nyújtott szobánkénti egymillió forintos támogatásból megvalósult felújítások után most újra itt az ideje a szálláshelyek megújításának
Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
