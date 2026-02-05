Hirdetés
A vártnál erőteljesebben nőtt az Alphabet negyedéves nyeresége és bevétele

A Google birodalom Forrás: CNN
A Google birodalom Forrás: CNN

A Google anyavállalata, az Alphabet jelentős nyereség- és árbevétel-növekedést ért el a tavalyi utolsó negyedévben, mindkét adat meghaladta az elemzői várakozásokat.

A New York-i tőzsde szerdai zárása után az Alphabet arról jelentett, hogy adózott eredménye 30 százalékkal, 34,46 milliárd dollárra, részvényenként 2,82 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 26,54 milliárd dollárról, részvényenként 2,15 dollárról.

A bevétel 18 százalékkal, 113,83 milliárd dollárra nőtt 96,47 milliárd dollárról.

Az elemzői várakozások átlagában kisebb, 2,63 dollár részvényarányos nyereség és szerényebb, 111,43 milliárd dollár szerepelt.

A Google hirdetési bevétele 13,6 százalékkal, 82,28 milliárd dollárra emelkedett. A cég felhőalapú számítástechnikai üzletágának bevétele 48 százalékkal, 17,66 milliárd dollárra nőtt, szakértők gyengébb adatra, 16,18 milliárd dollárra számítottak.

Az Alphabet bevétele először haladta meg a 400 milliárd dollárt, tavaly 402,8 milliárd dollár lett, ami 15 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, miközben az adózott eredménye mintegy a harmadával, 100,1 milliárd dollárról, 132,1 milliárd dollárra ugrott.

