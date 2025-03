A világ legnagyobb ivóvíztárolója épül Bécsben

Bécs városvezetése elindította a világ legnagyobb zárt ivóvíztárolójának bővítését Neusiedl/Steinfeld településén, Alsó-Ausztriában. A projekt célja, hogy jelentősen növelje a bécsi vízellátó rendszer legnagyobb tárolójának kapacitását, amely így összesen egy milliárd liter víz tárolására lesz képes.

A kezdeményezés a “Wien Wasser 2050” vízellátási stratégia része, amely arra hivatott, hogy Bécs a jövőben is biztosítani tudja a fenntartható és megbízható vízellátást a növekvő lakosság számára, miközben csökkenti a klímaváltozáshoz okozta káros hatásokat is. A bővítés mintegy 70%-os növekedést jelent majd a jelenlegi tárolókapacitáshoz képest. Ezzel a lépésével Bécs nemcsak a jövőbeli vízigényeket fogja kielégíteni, hanem a világ legnagyobb zárt ivóvíztárolóját is megvalósítja.

A “Wien Wasser 2050” ivóvízstratégia célja, hogy a város vízfogyasztása körülbelül 15%-kal növekedjen. Ugyanakkor az éghajlatváltozás egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket, például aszályokat, árvizeket és intenzív esőzéseket okozhat, amelyek hatással lehetnek a forrásvíz elérhetőségére. A projekt révén Bécs felkészül a jövőbeli kihívásokra a növekvő vízigény biztosítását illetően. A víztároló építése mellett több más fontos lépés is megvalósult: a Schafberg hegyi víztároló kapacitásának növelése, több száz kilométer vízvezeték felújítása és számos egyéb ivóvízhez kapcsolódó erőművek bővítése.

Michael Ludwig, Bécs polgármestere az építkezési látogatásán hangsúlyozta: “A bécsi polgárok vízellátásának biztonsága számomra a legfontosabb. Minden évben akár 100 millió eurót is invesztálunk a vízhálózat fejlesztésére, hogy a legjobb ivóvízet biztosítsuk a jövő generációi számára.”

A tervezett fejlesztés két ütemben valósul meg a jövőben. Az első ütemben két új kamrával bővül a tároló, amelyek összesen 200 millió liter víz tárolására lesznek képesek. A második ütemben további két kamra és a meglévő tárolók felújítása történik. A projekt befejezését követően, 2029-től a létesítmény teljes kapacitása körülbelül egy milliárd liter víz lesz, amely a bécsi lakosság napi vízfogyasztásának akár két és fél szeresét is biztosítani tudja majd.