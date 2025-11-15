Kezdőlap Turizmus A Wizz Air nagyon rárepülhet Izraelre - tartós bázisról tárgyalnak
A Wizz Air nagyon rárepülhet Izraelre – tartós bázisról tárgyalnak

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu
A Wizz Air vezetése Budapesten fogadta az izraeli közlekedési tárca magas rangú képviselőit, hogy megvitassák egy állandó légitársasági bázis létrehozásának lehetőségét a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren – írja az ynetnews.com. A lépés jelentősen átalakíthatná az izraeli légiközlekedési piacot, és erősítené a versenyt. A beszámoló szerint a légitársaság az elmúlt időszakban már így is meghatározó szerepet játszott az Izrael és Budapest közötti utasforgalom növekedésében. Ezúttal azonban nem turisták érkeztek a magyar fővárosba, hanem a Közlekedési Minisztérium vezető tisztviselői, akik intenzív egyeztetést folytattak a Wizz Air menedzsmentjével. A múlt héten Moshe Ben Zaken, a Közlekedési Minisztérium főigazgatója, valamint Sharon Kedmi, az Izraeli Repülőtéri Hatóság vezérigazgatója is Budapestre látogatott a tárgyalások folytatására. A megbeszélések középpontjában az izraeli bázis létrehozásának feltételei és a biztonsági szempontok álltak. A légitársaság hangsúlyozta: „amíg biztonságos Izraelbe repülni, addig repülni is fognak”. A lehetséges új bázis hosszú távon az izraeli piac egyik legnagyobb változását hozhatja, növelve a járatok számát, a versenyt és potenciálisan az utasok számára kedvezőbb árakat. A lépés nyilván nem független attól, hogy a Ryanair 2025-ben felfüggesztette a Ben Gurion nemzetközi repülőtérre (TLV) és onnan induló járatait a légikikötővel kapcsolatos való vitái miatt, ami elsősorban a résidőkkel és a 1-es terminál működésével kapcsolatos. -azuzlet-

