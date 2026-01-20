Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma
GazdaságHírek
No menu items!

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

AzÜzlet.hu

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében január 20-ától a Telekom ügyfeleinek 2G hálózati hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén.

A Magyar Telekom keddi közleménye szerint a megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G kapacitásukat is.

Az átállás a jelenlegi tervek szerint 2026. április 1-ig befejeződik. Az együttműködés technikai jellegű, az ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban. A Telekom-előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni.

A közleményben Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese kifejtette: a felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják. Folytatják az 5G lefedettség kiépítését, év végig a lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettségüket 99 százalékra növelik.

Dávid Zoltán, a Yettel stratégiai vezérigazgató-helyettese kiemelte: a Yettel hálózata a nagy kapacitású 4G és a szupergyors 5G technológiákra épül, a hálózat kapacitása és minősége teszi lehetővé, hogy a megállapodás szerint egyszerre kiszolgálják ki saját és a Telekom 2G-t használó ügyfeleit. Az együttműködés úttörő megoldásnak számít Európában – jelezte.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Budapest

Nyolc agglomerációs város válik központi településsé Budapest körül

A szerzők szerint a főváros sajátos városfejlődése miatt a klasszikus értelemben vett alközpontok kialakulása a városon belül ugyanis korlátozottan értelmezhető.
Tovább
Hírek

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hírek

Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

Gazdaság
A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább

Nyolc agglomerációs város válik központi településsé Budapest körül

Budapest
A szerzők szerint a főváros sajátos városfejlődése miatt a klasszikus értelemben vett alközpontok kialakulása a városon belül ugyanis korlátozottan értelmezhető.
Tovább

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

Hírek
A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább

16 százalékkal nőtt a világ dollármilliárdosainak vagyona – A leggazdagabb Elon Musk

Mozaik
A milliárdosok vagyona tavaly 2500 milliárd dollárral, 18 300 milliárd dollárra nőtt. Közben az emberiség legszegényebb fele - számuk 4,1 milliárdra tehető - nagyjából ugyanekkora vagyonnal rendelkezik.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább
Hírek

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hírek

Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Gazdaság

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
Tovább
Gazdaság

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább
Hírek

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább
Gazdaság

NAV: már elérhető az szja-bevallás webes kitöltő programja

A NAV kiemelte: március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.

Nyolc agglomerációs város válik központi településsé Budapest körül

A szerzők szerint a főváros sajátos városfejlődése miatt a klasszikus értelemben vett alközpontok kialakulása a városon belül ugyanis korlátozottan értelmezhető.
© 2026 | www.azuzlet.hu