A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében január 20-ától a Telekom ügyfeleinek 2G hálózati hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén.

A Magyar Telekom keddi közleménye szerint a megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G kapacitásukat is.

Az átállás a jelenlegi tervek szerint 2026. április 1-ig befejeződik. Az együttműködés technikai jellegű, az ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban. A Telekom-előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni.

A közleményben Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese kifejtette: a felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják. Folytatják az 5G lefedettség kiépítését, év végig a lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettségüket 99 százalékra növelik.

Dávid Zoltán, a Yettel stratégiai vezérigazgató-helyettese kiemelte: a Yettel hálózata a nagy kapacitású 4G és a szupergyors 5G technológiákra épül, a hálózat kapacitása és minősége teszi lehetővé, hogy a megállapodás szerint egyszerre kiszolgálják ki saját és a Telekom 2G-t használó ügyfeleit. Az együttműködés úttörő megoldásnak számít Európában – jelezte.