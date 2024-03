Adatcsokor a női utazási szokásokról nőnap alkalmából

A tavalyi teljes vendégforgalom 46%-át a női vendégeknek köszönhetik a hazai szálláshelyek, akik a fővárost követően legszívesebben Siófokot, Hajdúszoboszlót és Hévízt keresték fel. Míg a legtöbb külföldi női látogató Németországból érkezett, addig a vendégarányt tekintve Ausztráliából, Dél-Koreából és Írországból látogattak hazánkba a férfiak számát is meghaladóan a női utazók. Utazási szokásaikról elmondható, hogy az összes korcsoportban szívesen kelnek útra és legszívesebben szállodákban szállnak meg.

2023-ban több mint 15 millió bel- és külföldi utazó fedezte fel Magyarországot, a hazai szálláshelyek pedig 41 milliónál is több vendégéjszakát regisztráltak. Bár országosan a nemek aránya kicsivel ugyan, de a férfiak felé billen, egyes turisztikai térségekben közel ugyanannyi női vendéget regisztráltak: a Sopron-Fertő (49%), a Mátra-Bükk térségben (49%) és a Balaton esetében is (48%) kiemelkedően magas volt a hölgyek aránya. Több település esetében pedig elmondható, hogy kifejezetten női desztinációknak számítanak, így Cserszegtomaj, Cserkeszőlő, Szarvas és Noszvaj is.

A szálláshelyválasztást tekintve az NTAK adatok alapján leginkább hotelekben szállnak meg a nők, foglalásaik 56%-a, közel 4 millió éjszaka érkezett ilyen szálláshelyekre 2023-ban. Ha nem szállodában foglaltak szállást, akkor a legnépszerűbbek az egyéb és magánszálláshelyek voltak a körükben, ide a hölgyekhez köthető foglalások 28%-a szólt-derül ki a Nemzeti Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból, melyet a Magyar Turisztikai Ügynökség nőnap alkalmából szedett egy csokorba.

A belföldi női turisták legnagyobb számban Budapestről, Pest vármegyéből, Győr-Moson-Sopronból és Borsod-Abaúj-Zemplénből indultak útnak, és többségük Balaton, Mátra-Bükk, valamint Budapest környéke térségek felé vették az irányt. Az NTAK adatai szerint a legtöbb női nemzetközi vendéget Németországból, Romániából és Csehországból köszönthettünk. A külföldi vendégéjszakák számát figyelembe véve Szarvason több mint 60%-ban nők éjszakáztak, míg Harkányban, Berekfürdőn és Csopakon is 55% körüli volt a hölgyekhez köthető éjszakák száma.

Az adatok alapján a női utazók legfőbb utazási motivációit 2023-ban az üdülés, szórakozás, pihenés, a rokonok, barátok és ismerősök látogatása, valamint egészségük megőrzése jelentette. Sokan közülük akár egyéni utazóként is elindultak: a hölgy utazók 22%-a egy főre foglalt szállást.

Tavaly a legifjabb hölgy turista alig pár hónapos, a legidősebb pedig 100 éves volt. A női utazók körében a 45-54 évesek (19%), a 35-44 évesek (18%), illetve a 25-34 év közöttiek (17%) korosztályos részesedése volt a legnagyobb.

Nemcsak a nők utaznak szívesen, nőnap alkalmából az utazás is népszerű program az NTAK adatok alapján, a március 8‒10-i hétvégére az előző héthez képest 4%-kal több, közel 220 ezer foglalás érkezett a hazai szálláshelyekre.