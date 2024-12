Advent – Elindult a BKV ünnepi fényflottája, indul 6-án a Mikulásbusz is

Az ünnepi fénybe öltöztetett villamosok előtt Karácsony Gergely arról beszélt, hagyománnyá vált Budapesten a fényflotta, hiszen az első ünnepi fényvillamos tizenöt évvel ezelőtt közlekedett először . Az érdeklődök száma is mutatja, hogy a fényflotta részévé vált az adventi időszaknak – mondta.

Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója elmondta, a BKV száz munkatársa dolgozott a járművek feldíszítésén. A fényflotta járművein öt kilométernyi fényfüzér van, ezeken 120 ezer LED-izzó található. A BKV fényflottája január elejéig közlekedik – közölte.

Bolla Tibor meglepetésként számolt be arról, hogy idén először ünnepi fényhajó is közlekedik a Dunán.

Ünnepi díszítést kapott egy Tatra-szerelvény, amely az 1-es, a 14-es, a 17-es, a 41-es, az 56-os és az 59-es vonalán közlekedik, egy Ganz ipari csuklós (ICS), amely a 47-es és 49-es vonalán tűnik fel, és egy korszerűsített csuklós villamos (KCSV), amellyel a 2-es és a 23-as vonalon lehet utazni.

A típusjelölése miatt (TW6000) “teve” becenévre hallgató hannoveri villamos adventi járata a 3-as, a 42-es, az 50-es és az 51A vonalán közlekedik, a fényekkel borított Siemens Combinóval pedig a 4-es és a 6-os vonalán lehet találkozni – olvasható.

Mint írták, fényfüzérrel díszítették fel a Városmajor és a Széchenyi-hegy között közlekedő fogaskerekű (60-as villamos) egyik szerelvényét is. A legendás UV pedig nem csak eredeti útvonalán, a pesti rakparton jár, hanem szerte a városban feltűnik. Sokszor az útvonala is különleges lesz, hiszen megjelenik az összekötött vonalú 42-50-es vagy a 14-41-es viszonylaton is – írták.

A fényflotta járművei január 6-ig közlekednek. A járművek menetrendjéről a BKK weboldalán lehet tájékozódni.

A közleményben kitérte arra is, hogy a BKV Mikulásbusza december 6-án indul, és 23-áig közlekedik a 105-ös, a 210-es, a 130-as, a 11-es, a 99-es és a 198-as autóbusz vonalán.