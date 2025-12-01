Kezdőlap Hírek Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására
HírekTurizmus
No menu items!

Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

AzÜzlet.hu

Fotók (forrás: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat)

November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt. A gasztronómiai kínálatban hagyományos és modern ételek, forró italok, valamint egyedi desszertek is szerepelnek. A rendezvény egyik különleges eleme a Janó Karácsonyi Faház, ahol kézműves bejgli, forró csokoládé és ünnepi italok várják a látogatókat.

Néhány napon belül felkapcsolják az ünnepi fényeket Óbudán, és ezzel megnyílik az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásár. A főváros egyik legnépszerűbb, teljesen ingyenesen látogatható adventi rendezvénye november 28. és december 23. között várja a látogatókat, elsősorban a Fő téren és a Szentlélek tér környékén. A nyitvatartás hétfőtől csütörtökig 14-21 óráig, pénteken 14-22 óráig, szombaton 10-22 óráig és vasárnap 10-21 óráig tart. A területet három irányból lehet megközelíteni, a Laktanya utca, a Hídfő utca és a Szentlélek tér felől.

A vásár idén is széles programkínálattal vár: az első hétvégétől kezdve minden szombaton és vasárnap koncertek, gyerekprogramok, tűzzsonglőr-bemutatók és közös adventi gyertyagyújtások színesítik a kínálatot. A gyerekeket Mikulás-ház, fotópontok és ingyenes bábelőadások fogadják, míg a családok körében az egyik legnépszerűbb elem továbbra is az ingyenes jégpálya, ahol a helyszínen korcsolyát is lehet bérelni.

A gasztronómiai kínálatban a klasszikus vásári fogások mellett – mint a paprikás krumpli, székelykáposzta vagy a sült kolbász – modern ételek, desszertek, kürtőskalács, buborékgofri és többféle forralt ital is megtalálható. A standok között válogatott kézműves portékák, egyedi ékszerek, natúrkozmetikumok és ajándéktárgyak kapnak helyet, a programsorozathoz pedig a környék múzeumai is csatlakoznak adventi tárlatvezetésekkel és workshopokkal.

Kézműves desszertek és ünnepi italok Janó pultjánál

Az idei vásár egyik külön pontja ismét a Szentlélek térnél található Janó Karácsonyi Faház, amely kézműves bejglikkel, saját fejlesztésű desszertekkel és játékos téli italokkal várja a látogatókat. A faház tulajdonosa, Babay János szerint ez az időszak az egész éves készülődés csúcspontja, amely egyszerre ünnep és közösségépítés.

Idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy az idősebb korosztály és a Z generáció szokásait, igényeit is kiszolgáljuk. Janó Karácsonyi Faháza kibővül, és nagyobb hangsúlyt kapnak a kényelmi funkciók is. Budapesti kiszállítás a Wolt rendszerén keresztül: a bejglitől a zsíros kenyéren át egészen a forró italokig mindent házhoz lehet rendelni. Az idei évben Koczka Máté is csatlakozik a faház csapatához, hogy a rendezvény teljes ideje alatt az innovatív szolgáltatások még hatékonyabban és professzionálisabban működjenek. Továbbá minden szombaton és vasárnap a TV2 műsorán is találkozhatunk Janó Karácsonyi Faháza termékeivel, vendégeivel és szolgáltatásaival a Boldog Karácsonyt című műsorban.

„Számomra az advent valójában már nyáron elkezdődik, mert minden új receptet, minden új ötletet erre az időszakra tartogatok” – mondta Babay János. „A faház számomra nem egy sima vendéglátóhely, hanem találkozási pont. Szeretem, amikor a vendégek mesélnek, kérdeznek, kóstolnak, és közben tényleg megérkeznek az ünnepbe. Az a célom, hogy aki hozzánk betér, érezze, hogy az illatok, az ízek és a történetek együtt adják meg az óbudai advent hangulatát.”

A kínálat központi elemei Fazekas Ádám kézműves bejglijei, valamint a „Janó-féle” ünnepi desszertek, amelyek családi receptekre, modern piskótákra, lekvárokra és csokoládéra épülnek. Emellett helyben főzött forró csokoládék, alkoholos és alkoholmentes variációk, humoros fantázianevekkel ellátott italok – például a „Dementor csókja”, az „Angyalok ölelése” és a „Krampusz” – teszik különlegessé a pultot. A házi teakeverékek és az ünnepi pálinkák pedig a felnőttek kedvencei.

„Úgy érzem, a vásár egyik szépsége, hogy mindenki talál magának egy kis saját világot benne” – tette hozzá Babay János. „Nálunk ez a világ a bejgli, a forró csoki és a történetek köré épül. A vendégekkel minden este beszélgetünk, mesélünk, és közben együtt születik meg az a hangulat, ami miatt évek óta visszatérnek. Ez több mint gasztronómia: ez egy közös élmény, amitől egy téli este igazán emlékezetes lesz.”

A tulajdonos bízik benne, hogy idén még több törzsvendég tér vissza, és sok új látogató is felfedezi magának a faházat:

„Nagyon várjuk az indulást, mert minden évben van valami megismételhetetlen a nyitó estén. Amikor felkapcsolják a fényeket, megnyílik a jégpálya, és megjelennek az első vendégek, annak külön varázsa van. Arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek ki akár több alkalommal is: egy kis korizás, egy koncert, egy séta, és közben térjenek be hozzánk egy bejglire vagy egy forró italra. Mi hozzuk a melegséget, az illatokat és a jó szót – a többit már elintézi az advent.”

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Cégvilág

Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert.
Tovább
Fogyasztóvédelem

NAV: elindult a karácsonyi ellenőrzéssorozat

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.
Tovább
Hírek

Tavaszra légibázist tervez Tel-Avivba a Wizz Air

Az elképzelések szerint a légitársaság tíz új repülőgépet telepít Izraelbe és négyezer munkahelyet hoz létre. A döntés átformálhatja az izraeli légiközlekedési piacot.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

Hírek
November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt.
Tovább

Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

Cégvilág
A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert.
Tovább

NAV: elindult a karácsonyi ellenőrzéssorozat

Fogyasztóvédelem
Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.
Tovább

Tavaszra légibázist tervez Tel-Avivba a Wizz Air

Hírek
Az elképzelések szerint a légitársaság tíz új repülőgépet telepít Izraelbe és négyezer munkahelyet hoz létre. A döntés átformálhatja az izraeli légiközlekedési piacot.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt.
Tovább
Cégvilág

Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert.
Tovább
Fogyasztóvédelem

NAV: elindult a karácsonyi ellenőrzéssorozat

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.
Tovább
Hírek

Tavaszra légibázist tervez Tel-Avivba a Wizz Air

Az elképzelések szerint a légitársaság tíz új repülőgépet telepít Izraelbe és négyezer munkahelyet hoz létre. A döntés átformálhatja az izraeli légiközlekedési piacot.
Tovább
Élelmiszeripar

Nemzetközi szinten is kiemelkedően eredményes a tojásfogyasztást népszerűsítő EU-s multiprogram –

A program célja az volt, hogy növelje a fogyasztók ismereteit az Európai Termelési Modell (ETM) alapján előállított tojásokról, amelyek egyszerre képviselik a minőséget, az állatjólétet, a nyomonkövethetőséget és a környezeti felelősséget.
Tovább
Hírek

Adventi fények három közeli városban

Van egy ország a közelben, ami december közeledtével különös...
Tovább
Hírek

Teltházra készülnek a reptéri szállodák az ünnepek alatt

Tavaly decemberben Budapesten 73,1 százalékos szobafoglaltságot mértek, ami közel teltházas működést jelentett az ünnepek alatt. Idén is hasonló év végi keresletre számítanak, főként a családi látogatások, nemzetközi utazások és céges évzárók miatt.
Tovább
Gazdaság

Nem jó az irány: a régi hitel kiváltására vesszük fel az újat

A hitelkiváltás, azaz a meglévő kölcsön lecserélése azt jelenti, hogy az adós felvesz egy új hitelt, melyből visszafizeti egy, vagy több meglévő kölcsönét. A továbbiakban pedig az új hitelt kell fizetni tovább.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt.

Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert.
© 2025 | www.azuzlet.hu