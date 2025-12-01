Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt. A gasztronómiai kínálatban hagyományos és modern ételek, forró italok, valamint egyedi desszertek is szerepelnek. A rendezvény egyik különleges eleme a Janó Karácsonyi Faház, ahol kézműves bejgli, forró csokoládé és ünnepi italok várják a látogatókat.

Néhány napon belül felkapcsolják az ünnepi fényeket Óbudán, és ezzel megnyílik az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásár. A főváros egyik legnépszerűbb, teljesen ingyenesen látogatható adventi rendezvénye november 28. és december 23. között várja a látogatókat, elsősorban a Fő téren és a Szentlélek tér környékén. A nyitvatartás hétfőtől csütörtökig 14-21 óráig, pénteken 14-22 óráig, szombaton 10-22 óráig és vasárnap 10-21 óráig tart. A területet három irányból lehet megközelíteni, a Laktanya utca, a Hídfő utca és a Szentlélek tér felől.

A vásár idén is széles programkínálattal vár: az első hétvégétől kezdve minden szombaton és vasárnap koncertek, gyerekprogramok, tűzzsonglőr-bemutatók és közös adventi gyertyagyújtások színesítik a kínálatot. A gyerekeket Mikulás-ház, fotópontok és ingyenes bábelőadások fogadják, míg a családok körében az egyik legnépszerűbb elem továbbra is az ingyenes jégpálya, ahol a helyszínen korcsolyát is lehet bérelni.

A gasztronómiai kínálatban a klasszikus vásári fogások mellett – mint a paprikás krumpli, székelykáposzta vagy a sült kolbász – modern ételek, desszertek, kürtőskalács, buborékgofri és többféle forralt ital is megtalálható. A standok között válogatott kézműves portékák, egyedi ékszerek, natúrkozmetikumok és ajándéktárgyak kapnak helyet, a programsorozathoz pedig a környék múzeumai is csatlakoznak adventi tárlatvezetésekkel és workshopokkal.

Kézműves desszertek és ünnepi italok Janó pultjánál

Az idei vásár egyik külön pontja ismét a Szentlélek térnél található Janó Karácsonyi Faház, amely kézműves bejglikkel, saját fejlesztésű desszertekkel és játékos téli italokkal várja a látogatókat. A faház tulajdonosa, Babay János szerint ez az időszak az egész éves készülődés csúcspontja, amely egyszerre ünnep és közösségépítés.

Idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy az idősebb korosztály és a Z generáció szokásait, igényeit is kiszolgáljuk. Janó Karácsonyi Faháza kibővül, és nagyobb hangsúlyt kapnak a kényelmi funkciók is. Budapesti kiszállítás a Wolt rendszerén keresztül: a bejglitől a zsíros kenyéren át egészen a forró italokig mindent házhoz lehet rendelni. Az idei évben Koczka Máté is csatlakozik a faház csapatához, hogy a rendezvény teljes ideje alatt az innovatív szolgáltatások még hatékonyabban és professzionálisabban működjenek. Továbbá minden szombaton és vasárnap a TV2 műsorán is találkozhatunk Janó Karácsonyi Faháza termékeivel, vendégeivel és szolgáltatásaival a Boldog Karácsonyt című műsorban.

„Számomra az advent valójában már nyáron elkezdődik, mert minden új receptet, minden új ötletet erre az időszakra tartogatok” – mondta Babay János. „A faház számomra nem egy sima vendéglátóhely, hanem találkozási pont. Szeretem, amikor a vendégek mesélnek, kérdeznek, kóstolnak, és közben tényleg megérkeznek az ünnepbe. Az a célom, hogy aki hozzánk betér, érezze, hogy az illatok, az ízek és a történetek együtt adják meg az óbudai advent hangulatát.”

A kínálat központi elemei Fazekas Ádám kézműves bejglijei, valamint a „Janó-féle” ünnepi desszertek, amelyek családi receptekre, modern piskótákra, lekvárokra és csokoládéra épülnek. Emellett helyben főzött forró csokoládék, alkoholos és alkoholmentes variációk, humoros fantázianevekkel ellátott italok – például a „Dementor csókja”, az „Angyalok ölelése” és a „Krampusz” – teszik különlegessé a pultot. A házi teakeverékek és az ünnepi pálinkák pedig a felnőttek kedvencei.

„Úgy érzem, a vásár egyik szépsége, hogy mindenki talál magának egy kis saját világot benne” – tette hozzá Babay János. „Nálunk ez a világ a bejgli, a forró csoki és a történetek köré épül. A vendégekkel minden este beszélgetünk, mesélünk, és közben együtt születik meg az a hangulat, ami miatt évek óta visszatérnek. Ez több mint gasztronómia: ez egy közös élmény, amitől egy téli este igazán emlékezetes lesz.”

A tulajdonos bízik benne, hogy idén még több törzsvendég tér vissza, és sok új látogató is felfedezi magának a faházat:

„Nagyon várjuk az indulást, mert minden évben van valami megismételhetetlen a nyitó estén. Amikor felkapcsolják a fényeket, megnyílik a jégpálya, és megjelennek az első vendégek, annak külön varázsa van. Arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek ki akár több alkalommal is: egy kis korizás, egy koncert, egy séta, és közben térjenek be hozzánk egy bejglire vagy egy forró italra. Mi hozzuk a melegséget, az illatokat és a jó szót – a többit már elintézi az advent.”