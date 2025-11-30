Kezdőlap Hírek Adventi fények három közeli városban
Turizmus
Adventi fények három közeli városban

Bódi Ágnes

Van egy ország a közelben, ami december közeledtével különös átalakuláson megy keresztül. A tengerparti városok visszavesznek a nyüzsgésből, a belső területek pedig színpompás vásárokkal telnek meg – mintha az ország három különböző arca egyszerre mutatkozna meg. A fővárosban európai léptékű adventi forgatag születik, Opatija a maga elegáns tengerparti világát öltözteti ünnepi díszbe, Eszék pedig megmutatja, milyen az, amikor a karácsonyi készülődés valóban közösségi élmény. Három város, és három adventi hangulat – mindegyik közel van, akár egy hosszú hétvége alatt felfedezhetők.

Zágráb: advent, ami a várossal együtt lélegzik

Zágráb adventi időszakban sem veszti el nagyvárosi karakterét: a díszek és fények nem elfedik, hanem kiemelik azt a sokszínű, bohém hangulatot, amely a horvát főváros sajátja. A történelmi Felsőváros és a XXX tér ma is őrzi a régmúlt hangulatát, és ilyenkor kifejezetten mesébe illő. A macskaköves utcákon forralt bor illata keveredik a fritulának a fűszerességével, miközben a régi városfal tövében zenei előadások és művészeti installációk bukkannak fel.

Az Alsóváros parkjai – főként a Zrinjevac – esti fényárban elevenednek meg. A pavilonokban nem a vásári forgatag dominál, sokkal inkább a hangulat: a parkot végigkísérő fényfüzérek, a helyi színészek spontán fellépései és a kisebb jazz-formációk koncertjei nyújtanak igazi élményt. A gasztronómia is jól tükrözi Zágráb kettősségét: a város egyszerre kontinentális és mediterrán. A standokon ilyenkor gyakori a sült kolbász zeljesácával (savanyú káposztával), a horvát sütemények, a mézbor, és persze a fritula, amit minden család másképp készít, így két egyforma falatot szinte lehetetlen találni.

Aki mélyebben szeretné megtapasztalni Zágráb adventi arcát, érdemes felsétálni a Felsővárosba, beülni egy pohár vörös borra a Kamenita utcán található apró borbárok egyikébe, és hagyni, hogy a város téli hangulata magával ragadjon.

Utazási tipp: Budapestről autóval mindössze 3,5-4 óra alatt elérhető, Flixbus naponta 2x jár, a menetidő 4,5 óra, és a MÁV vonattal körülbelül hat óra az út.

Opatija: az adriai tél elegáns lassúsága

Míg Zágráb lüktet, Opatija decemberben szinte lélegzik. Opatija adventkor különleges, elegáns ünnepi díszbe öltözik: a monarchiabeli villák homlokzatán ezernyi fény ragyog, a Lungomare sétány és az Angiolina park pedig romantikus esti hangulatot áraszt. A város központjában felállított adventi erdőben forró italok, illatos ételek és változatos programok várják a látogatókat, a Nyári Színpad jégpályává alakul, a Zenepavilon pedig ünnepi koncertek helyszíne lesz.

A park ösvényein óriási diótörők, mesés installációk és fényben úszó történelmi épületek teremtik meg a karácsonyi varázst, miközben a vendégek betekinthetnek a Svájci Ház mesebeli világába is. Opatija igazi fotós paradicsom: a Sirályos leányszobor, a Bella Vista kilátó és a tengerparti fénydekoráció mind képeslapra illő.

A város adventi kínálata színházi előadásokkal, jégshow-kkal, koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel és wellnesslehetőségekkel teljes, a gyerekeket pedig a Mikulás külön programokkal várja az Učka hegyen.

A gasztronómiát decemberben erősen meghatározzák a tenger gyümölcsei és az isztriai konyha téli ízei, mint a gesztenyés gnocchi, füstölt sonka friss olívaolajjal, illetve olyan halételeket, amelyek a horvát tengerpart ünnepi specialitásai közé tartoznak – például a borban párolt tengeri süllőt. A tengerhez illően a forró italok között itt a fűszeres rum punch vagy a citrusos fehérboros forralt ital a népszerű.

Utazási tipp: Budapestről autóval Opatija 5 óra alatt elérhető és a saját autó messze a legideálisabb, mert a környék és az Isztria kisebb települései is felfedezésre érdemesek.


Eszék: ahol a karácsony még valóban közösségi ünnep

Eszéken minden megvan ahhoz, hogy az ember igazán otthonosan érezze magát a Dráva-parti adventben. A város különösen sokat ad az élő hagyományaira: a karácsonyi vásáron helyi borászokkal, termelőkkel és kézműves mesterekkel találkozhatunk. A standokon gyakori a baranyai sváb és horvát konyha fúziója: töltött káposzta, mézes sütemények, rozscipóban kínált pörköltek, illetve a helyi kedvenc, a főtt kolbász mustárral és itt minden falatnak saját története van. A régió borai – főként a graševina – szintén hangsúlyos szerephez jutnak.

A város adventi életének központja a Szentháromság tér. A történelmi házak között kialakított vásár bejárható és rendkívül hangulatos. A székesegyház esti kóruselőadásai olyan akusztikai élményt kínálnak, amely ritkaság. A Dráva-parti sétányon pedig esténként kisebb zenés produkciók, táncbemutatók vagy gyerekprogramok fogadják az arra járókat – itt valóban az a benyomása az embernek, hogy a város apraja-nagyja részt vesz a készülődésben.

A helyiségek közül érdemes beülni egy-egy helyi étterembe, ahol decemberben többnyire házias, téli ételeket készítenek: halpaprikást, csülkös babot, véres hurkát. A vendéglátás közvetlensége miatt sok utazó érzi úgy: Eszéken nem turistaként, hanem vendégként bánnak.

Utazási tipp:

Pécsről alig egy óra, Budapestről nagyjából három és fél óra autóval. A határ közelsége miatt tömegközlekedéssel is Pécsről vonat összeköttetéssel megközelíthető.

Zágráb vibráló kulturális adventje, Opatija elegáns tengerparti téli panorámája és Eszék családias közelsége külön-külön is megér egy utat, de akár egy hosszú hétvége alatt is kombinálhatók.

 

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

