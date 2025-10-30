Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

Az Adzsmani Turisztikai Fejlesztési Hivatal (Ajman Department of Tourism Development – ADTD) október 26. és 31. között rendezi meg Közép- és Kelet-Európai Roadshow-ját, amelynek kiemelt állomásai Varsó, Budapest és Prága.

A budapesti eseményre október 29-én került sor, ahol Adzsman bemutatta növekvő turisztikai kínálatát, infrastruktúráját és jövőbeli fejlesztési terveit, miközben megerősítette kapcsolatait a vezető utazási irodákkal és iparági partnerekkel.

A három helyszín kiválasztása tudatos, stratégiai döntés volt, mivel Lengyelország, Magyarország és Csehország irányából az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható Adzsman, mint turisztikai célpont iránt. A szállodai foglalások és vendégéjszakák száma folyamatosan növekszik, és egyre több utazó választja az emírséget hosszabb tartózkodásra is.

Ez a pozitív trend tükrözi Adzsman turizmusának általános lendületét: 2024-ben az emírség 8%-os növekedést ért el a látogatók számában, és 5%-kal nőtt a turisztikai bevétel az előző évhez képest. A növekedés 2025-ben is folytatódik — szeptemberig bezárólag 5%-kal több látogató és 7%-os éves bevételnövekedést értek el.

Ezek az eredmények tovább erősítik Adzsman pozícióját mint biztonságos, hiteles és egyre népszerűbb globális turisztikai célpont.

A roadshow célja, hogy növelje Adzsman láthatóságát Közép- és Kelet-Európában, bemutassa sokszínű turisztikai kínálatát, és új együttműködéseket építsen ki a régió utazási szakembereivel. Az esemény az ADTD hosszú távú stratégiájának része, amely Adzsmant a világ vezető fenntartható és prémium turisztikai célpontjai közé kívánja pozicionálni.

Az eseményen részt vett Őexcellenciája Mahmood Khaleel Alhashmi, az ADTD főigazgatója, aki kiemelte:

„Adzsman sikere az emberekben rejlik – a tradícióikban, a hitelességükben és vendégszeretetükben, amely minden ide látogató turista élményének alapja. Minden kezdeményezésünk, legyen szó közösségi eseményekről vagy örökségmegőrzésről, ezt a szellemiséget tükrözi. Ez az autentikus megközelítés biztosítja a turisztikai ágazat folyamatos növekedését, és megerősíti a látogatók és befektetők bizalmát Ajman iránt.”

Sokszínű élmények minden utazó számára

Adzsman, az Egyesült Arab Emírségek legkisebb, ugyanakkor egyik legdinamikusabban fejlődő emírsége, igazi rejtett gyöngyszem az országban. Az emírség egyedülálló egyensúlyt teremt hagyomány és modernitás, autentikus kultúra és világszínvonalú kényelem között.

A pihenésre vágyókat aranyhomokos strandok és tengerparti üdülők várják, míg a kalandkedvelők vízi sportokat, kirándulásokat és szabadtéri programokat élvezhetnek. A kultúra szerelmesei felfedezhetik a történelmi városrészeket, múzeumokat és hagyományos bazárokat, ahol az emirátusi vendégszeretet nem csupán gesztus — hanem életforma.

A látogatók egyik legkedveltebb kulturális látnivalója az Adzsman Heritage Trail, amely az emírség autentikus világát tárja fel.

Adzsman Heritage Trail – A múlt, ami életre kel

Az Adzsman Heritage Trail mesterien ötvözi a múlt hitelességét a modern városi élet pezsgésével.

A gyalogosan bejárható kulturális sétány végigvezeti a látogatót Adzsman legfontosabb történelmi helyszínein — az Adzsman Múzeumtól és a Souq Saleh bazártól a festői vízpartig.

A séta során hangulatos kávézók, kézműves üzletek és galériák várják az érdeklődőket, miközben a hagyományos arab építészet és a kortárs design harmóniája különleges élményt nyújt.

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.

Masfout – Adzsman rejtett hegyi kincse

Adzsman elkötelezettsége a fenntartható és örökségalapú turizmus iránt nemzetközi elismerést is hozott.

2025 októberében az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) Masfoutot, Adzsman festői hegyi falvát, a világ legjobb turisztikai falvai közé választotta.

Ez az elismerés Masfout természeti szépségét, gazdag kulturális örökségét és környezetbarát fejlesztéseit ünnepli.

A hegyek, völgyek és pálmafás oázisok között fekvő Masfout valódi betekintést nyújt a hagyományos emirátusi életbe. Hűvösebb éghajlata és vadregényes tájai kedvelt célponttá teszik a túrázók és hegyikerékpárosok számára, akik frissítő menedéket keresnek a városi hőség elől.

Adzsman – Több, mint úti cél

Ma Adzsman több mint egy turisztikai célpont – ez egy élmény, életstílus és inspiráció.Ez az a hely, ahol a hagyomány találkozik a jövővel, és ahol minden utazó megtapasztalhatja az emirátusi vendégszeretet valódi szellemét.