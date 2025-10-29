Kezdőlap Mozaik Ahol a gazdagság hétköznapi – ilyen az élet a Szilícium-völgyben II.-rész
Ahol a gazdagság hétköznapi – ilyen az élet a Szilícium-völgyben II.-rész

Petrus Szabolcs (Németország)

 

Hogyan élnek az emberek az IT világ központjában, ahol a jólét, a luxus és a társadalmi feszültségek sajátos egyensúlyban élnek egymás mellett. Szerzőnk ott élő barátját látogatta meg, és e kérdésre együtt válaszoltak.

San Francisco utcáin

San Francisco vidékén a belvárosokkal éles kontrasztban áll néhány előváros, a Szilícium-völgy és sok óceánparti kistelepülés: villák, ápolt közterületek, karbantartott úthálózat. De ne gondoljunk szebbre, jobbra, mint az európai átlag. „A nagyvárosok közül csak New York City trendi, de a manhattani penthouse mindig városon kívüli villával párosul.”

San Francisco Fotó:Freepik

A korábban jóhírű, európaias, rendezett San Francisco lejtmenetben van – járt a fejemben séta közben. Az impozáns városháza környéke napközben is veszélyes az ott lévő hajléktalanok és leépült drogosok miatt. A két–három, még mindig jómódú negyedet a dombokon, a város jelképeinek számító színes, faszerkezetes sorházakkal no go övezetek határolják. „Egész apartmanházak állnak üresen. A város a Covid idején romlott le drámaian, amikor a centrumba költöztették a segélyhelyeket” – magyarázza ott élő barátom Gábor.

A biztonságnak ára van

Gábor szerint az amerikaiak ehhez szoktak hozzá, ezért természetesnek veszik a rossz közbiztonságot, ami sokat ront az életminőségen. Az Öböl második legnagyobb települése, Oakland a statisztikák szerint az Egyesült Államok egyik legveszélyesebb városa.

A legendás Berkely Egyetem Fotó: tclf.org

A szomszédos Berkelyben jobb a helyzet, engem mégis sokkol a világhírű egyetemi város: elhanyagolt kertvárosok, ápolatlan kertek, rossz állapotú sorházak; hajléktalanok sátortábora az egyébként gyönyörű kampusz tőszomszédságában; leépült drogosok mindenfelé. „15 évig éltünk ott, tényleg ilyen. Szinte nincs olyan ismerősöm, aki ne esett volna fegyveres rablás áldozatául.” A város mégis népszerű, a rossz állapotú kis házak milliókba kerülnek. „Jó a fekvése. Át lehet biciklizni San Franciscóba, kár, hogy a partmenti bicikliút környéke életveszélyes…”

„Az upper middle class (felső középosztály – a szerk) kapcsolati hálójával és gazdasági súlyával eléri, hogy legalább saját negyedeiben, elővárosaiban rend és biztonság legyen.” Erre példa Tiburon, az Öböl San Franciscóval szemközti oldala. Idilli képet festett, amikor az utcáin sétáltam. Az igazán gazdagoknak ez még kevés: évente dollármilliókat költenek saját biztonsági szolgálatra. A kaliforniai gazdagságnak ára van…

Tiburon költ a nyugalomra Fotó: townoftiburon.org 

Akik hajlandók megfizetni

Több állam, a legtudatosabban Texas, igyekszik kihasználni a Kalifornia imázsának kopását. A leglátványosabb siker a Tesla székhelyének áthelyezése volt Palo Alto-ból a texasi fővárosba, Austinba. A Szilícium-völggyel összevethető start-up központ viszont sehol sincs, és a cégalapítások száma se csökken.

Az ikonikus Golden Gate Fotó:Freepik 

Kalifornia továbbra is az innovációra és kockázatra nyitott tőke otthona. Különösen sok a start-up a jelen és a jövő legfontosabb területén, a mesterséges intelligenciában. Ennek köszönhető, hogy San Francisco népessége 2023 óta ismét növekedni kezdett…

Az első rész itt érhető el: https://azuzlet.hu/ahol-a-gazdagsag-hetkoznapi-ilyen-az-elet-a-szilicium-volgyben

