Akár 640 ezres kezdőbér várja a technikumot választó fiatalokat

A biztos megélhetést kínáló szakmák irányába fordulnak a fiatalok – derült ki a Tomori Pál Katolikus Gimnázium főigazgatója, Czifrik Ágnes nyilatkozatából. A technikumi képzések versenyképes kezdőfizetést, akár 126 ezer forintos ösztöndíjat és adómentességet kínálnak. A frissen végzett óvodai nevelők például bruttó 640 ezer forintos bérrel indulnak.

A tapasztalatok szerint a mai fiatalok elfordultak a monoton, nehéz fizikai munkát igénylő szakmáktól. Helyette olyan pályákat keresnek, amelyek egyszerre izgalmasak és stabil, kiszámítható jövőképet kínálnak. Bár sokan még bizonytalanok 14 évesen, egyre több diák választ tudatosan olyan területeket, ahol a személyes érdeklődésüket anyagi és társadalmi elismertséggel is kamatoztathatják.

„A mai fiatalok pályaválasztását két fő tényező mozgatja: az anyagi szempontból is stabil jövő ígérete és a vágy, hogy a munkájuk kihívásokkal teli, mozgalmas legyen” – árulta el Czifrik Ágnes.

Bár a személyes érdeklődés és a tehetség továbbra is a legfontosabb tényező, sok diák még nem ismeri fel, miben jó igazán. A digitális világ és a közösségi média véleményvezérei új példaképeket állítanak eléjük, különösen a kreatív iparágak (fotózás, animáció, digitális tartalomkészítés) terén.

„Itt a családi minta kevésbé játszik szerepet; a választást szinte kizárólag a fiatal belső motivációja hajtja. Ezzel szemben a hivatásrendi pályáknál gyakran megfigyelhető a támogató családi háttér, ami elengedhetetlen a sikerhez. Látjuk, hogy a hivatásrendi pályák, mint például a honvédelmi, újra rendkívül népszerűek, a fiatalok számára is „menővé” váltak” – mondja Czifrik Ágnes.

A kereseti lehetőségek is fontosak

A főigazgató elmondta, hogy egy speciális honvédelmi ösztöndíjjal a diákok a technikumi alapösztöndíjon felül jelentős havi támogatást is kaphatnak, ami összesen így akár a havi 126 000 forintot is elérheti.

Ugyanakkor a kreatív oktatási ágazatok is hatalmas lehetőségeket rejtenek, különösen, ha az iskola gyakorlatias tudást és tiszta karrierutat biztosít” – hangsúlyozta a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium főigazgatója. Náluk például kiemelten népszerű idén az óvodai nevelő képzés.

Az érettségi mellett szakmát adó technikumi képzéseket is egyre inkább keresik a pályaválasztás előtt állók. Egy 19 éves fiatal, technikusi végzettséggel a zsebében olyan kezdő fizetéssel helyezkedhet el, amely versenyképes egy friss diplomás bérével, ráadásul 25 éves koráig adómentességet élvez. „Számos felsőoktatási intézmény elismeri a technikumban szerzett tudást, így a diákok akár fél évnyi kreditpont-beszámítással, munka mellett, levelező tagozaton folytathatják tanulmányaikat a diploma megszerzéséért” – emelte ki Czifrik Ágnes, aki hozzátette: a náluk frissen végzett óvodai nevelők bruttó 640 000 Ft-os kezdőbérrel helyezkedhetnek el.

Az iskola szellemisége is döntő

A modern szakképzés már nem csupán egy szakmát ad a diákok kezébe, hanem komoly pénzügyi és továbbtanulási előnyöket is kínál. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a szülőknek nem csupán a képzési kínálatot érdemes figyelembe venniük.

„Azt tanácsolom, hogy a döntésnél legalább 50%-ban számítson az is, hogy milyen szellemiséggel, milyen értékrenddel találkozik a gyermek az iskolában, biztonságos, támogató közösség veszi- e körül” – tanácsolta a főigazgató.

A legjobb mód ennek felmérésére, ha ellátogatnak az iskolai nyílt napokra, és beszélgetnek az ottani diákokkal, tanárokkal. „Egy személyes találkozó olyan impulzusokat adhat, amit egy weboldal sosem pótolhat” – fogalmazott Czifrik Ágnes.

A távolabbról érkező diákok számára a kollégiumi elhelyezés is fontos döntési szempont lehet. A mai modern kollégiumok már magas színvonalú lakhatást, sokszínű közösségi életet biztosítanak. „A kollégista élet nemcsak egy életre szóló élmény, de az önállóságra nevel és fejleszti az alkalmazkodókészséget” – hangsúlyozta a főigazgató. A Kiskunmajsán működő intézmény a régió egyik meghatározó középiskolája, amely a keresztény értékrenden alapuló, személyiségközpontú nevelést és a diákok tehetséggondozását tartja legfőbb küldetésének, mindezt modern, családias, ingyenes kollégiumi háttérrel.

HR 2026: kötelező Bértranszparencia és a fiatal generációk motiválása
Nemzetközi szakmai konferencia 2025. november 17. (hétfő) a téma legkiválóbb hazai és nyugati előadóival. Vége a bértitoknak, 2026-tól egyenlő bér jár az egyenlő értékű munkáért. 2026. június 7-ig kell átültetniük a tagállamoknak a nemzeti jogba az Európai Unió Bértranszparencia-irányelvét. A magyar cégeknek ez nem csupán megfelelési kötelezettség, hanem stratégiai lehetőség is: a transzparens bérezés erősítheti a bizalmat, csökkentheti a fluktuációt, javíthatja a munkáltatói márkát és a munkavállalók motivációját.
Kérdés, hogy miként motiválhatjuk hatékonyan az Y és a Z generációt? Milyen kötelezettségeket ró a cégekre az EU-s Bértranszparencia irányelv? Melyek a hatékony bevezetés hatékony lépései? Milyen generációs igénykülönbségeket mutatnak a Bértranszparencia felmérések és miként érdemes reagálni rájuk? Mit mutatnak az osztrák és a német tapasztalatok?
Jelentkezés és részletek: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

