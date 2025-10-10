A magyarok 29 százaléka szerint leginkább akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant, ha bizonytalanok az eladási vagy vásárlási folyamat lépéseiben, illetve ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben – közölte a Duna House reprezentatív ingatlanpiaci kutatása alapján.

A válaszadók 26 százaléka szerint akkor érdemes szakértő segítségét kérni, ha már több mint 6 hónapja nem sikerül eladni vagy vásárolni és a megkérdezettek csupán 12 százaléka jelezte, hogy minden helyzetben célszerű szakértő segítséget kérni-tették hozzá.

Mind eladási, mind vételi oldalon az a legnagyobb hozzáadott érték, ha az adásvételi folyamatot a kiválasztott szakértő elejétől a végéig koordinálja, tehermentesítve az eladókat és vevőket. Beleértve a hitelfelvételi és jogi támogatást, és a megfelelő árazás mellett a sokszor feszes, idegtépő alkuhelyzetek lebonyolítását-közölte az ingatlanközvetítő.

A közlemény idézte Máté Ferencet, a Duna House vezérigazgató-helyettesét, aki elmondta kutatásuk szerint az ingatlanközvetítőkkel szembeni általános elvárások között a legfontosabb, hogy a szakértők naprakész ingatlanpiaci és lakásfinanszírozási információkkal rendelkezzenek és napról napra kövessék a jogi és szabályozási változásokat is-közölte az MTI.