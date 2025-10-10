Kezdőlap Hírek Akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant
HírekIngatlan
No menu items!

Akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant

AzÜzlet.hu

A magyarok 29 százaléka szerint leginkább akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant, ha bizonytalanok az eladási vagy vásárlási folyamat lépéseiben, illetve ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben – közölte a Duna House reprezentatív ingatlanpiaci kutatása alapján.

A válaszadók 26 százaléka szerint akkor érdemes szakértő segítségét kérni, ha már több mint 6 hónapja nem sikerül eladni vagy vásárolni és a megkérdezettek csupán 12 százaléka jelezte, hogy minden helyzetben célszerű szakértő segítséget kérni-tették hozzá.

Mind eladási, mind vételi oldalon az a legnagyobb hozzáadott érték, ha az adásvételi folyamatot a kiválasztott szakértő elejétől a végéig koordinálja, tehermentesítve az eladókat és vevőket. Beleértve a hitelfelvételi és jogi támogatást, és a megfelelő árazás mellett a sokszor feszes, idegtépő alkuhelyzetek lebonyolítását-közölte az ingatlanközvetítő.

A közlemény idézte Máté Ferencet, a Duna House vezérigazgató-helyettesét, aki elmondta kutatásuk szerint az ingatlanközvetítőkkel szembeni általános elvárások között a legfontosabb, hogy a szakértők naprakész ingatlanpiaci és lakásfinanszírozási információkkal rendelkezzenek és napról napra kövessék a jogi és szabályozási változásokat is-közölte az MTI.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés
Tovább
Gazdaság

Bekövetkeztek a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok - állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület.
Tovább
Gazdaság

Drasztikus átalakítás jöhet a magyar családi cégeknél

Cégstruktúra mint versenyelőny: Hogyan segíti a tudatos vállalati struktúra a növekedést és a kockázatkezelést?
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Hírek
Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés
Tovább

Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

Agrár
A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól.
Tovább

Akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant

Hírek
A magyarok 29 százaléka szerint leginkább akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant, ha bizonytalanok az eladási vagy vásárlási folyamat lépéseiben, illetve ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben.
Tovább

Bekövetkeztek a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok

Gazdaság
A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok - állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés
Tovább
Hírek

Akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant

A magyarok 29 százaléka szerint leginkább akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant, ha bizonytalanok az eladási vagy vásárlási folyamat lépéseiben, illetve ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben.
Tovább
Gazdaság

Bekövetkeztek a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok - állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület.
Tovább
Gazdaság

Drasztikus átalakítás jöhet a magyar családi cégeknél

Cégstruktúra mint versenyelőny: Hogyan segíti a tudatos vállalati struktúra a növekedést és a kockázatkezelést?
Tovább
Hírek

Tökéletes Halloween Pécsen – egész napos boszorkányos kaland a Zsolnay Negyedben!

A pécsi Zsolnay Negyed idén is hátborzongató, ugyanakkor varázslatos kalandokkal várja a látogatókat október 31-én, Halloween napján.
Tovább
Hírek

Magyarországon 13 szálláshely kapott Michelin Kulcs elismerést

Magyarországon 13 szálláshely kapott Michelin Key (Kulcs) elismerést, amely a hotelek kiválóságának mérésére szolgál - közölte a Michelin csoport.
Tovább
Energia

Felkészült a fűtési szezonra az MVM

Az MVM a téli hónapokban is szavatolja a lakosság számára a biztonságos energiaellátást; a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a tavaszi-nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztésekkel készült a szezonra.
Tovább
Hírek

Vegyesen nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. Londonban a FTSE index 0,37 százalékkal gyengült, míg a frankfurti DAX index 0,10 százalékkal, a CAC-40 index pedig 0,09 százalékkal erősödött a kereskedés kezdetén.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés

Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól.
© 2025 | www.azuzlet.hu