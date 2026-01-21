Akvizícióval erősít az INTERSPORT, ami a magyaroknak is jó lehet

Az INTERSPORT Ausztria átveszi az INTERSPORT Szlovénia Csoportot. A tranzakció a magyarországi működésre is kedvező hatással lehet, hiszen az osztrák központú sportszakkereskedelmi csoport immár több mint 500 üzlettel van jelen Európa 12 országában, éves forgalma pedig meghaladja az 1 milliárd eurót.

Az INTERSPORT Ausztria bejelentette, hogy felvásárolja az INTERSPORT Szlovénia Csoportot, tovább erősítve pozícióját egy nyolc délkelet-európai országot lefedő regionális hálózatban. A felvásárlást követően az INTERSPORT Ausztria már több mint 500 üzlettel van jelen 12 európai országban. A csoport forgalma ezzel először haladja meg az 1 milliárd eurót, ami Közép- és Délkelet-Európában is a vállalat erősödő gazdasági pozícióját és növekvő üzleti lehetőségeit jelzi.

„Stratégiai mérföldkő az INTERSPORT Ausztria számára” – hangsúlyozta Franz Koll, az INTERSPORT Ausztria vezérigazgatója. Hozzátéve: a felvásárlással nemcsak az INTERSPORT európai sportszakkereskedelemben betöltött szerepe erősödik, hanem új szinergiákat is teremtenek a beszerzés, a digitalizáció és a logisztika területén. Mindezt egy olyan piaci környezetben, ahol a méret, a hatékonyság és a szakértelem meghatározó tényezők, ami egyértelmű üzenetet jelent a jövőbeli növekedési irányokkról

Az INTERSPORT piacvezető Szlovéniában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban, miközben a régió további országaiban is a kulcs szereplők közé tartozik. A márka a magyar piacon is meghatározó szereplő: az INTERSPORT Magyarország – amely a legújabb áruházát decemberben nyitotta meg – jelenleg 15 üzlettel rendelkezik, és az országos lefedettség elérését célozva 2026-ban további terjeszkedést tervez.

Csilléry Balázs Péter, az INTERSPORT Magyarország vezetője ezzel kapcsolatban kiemelte: „A szlovéniai felvásárlás a magyarországi áruházlánc számára is jelentős előrelépést hozhat, mert hazánk kedvező földrajzi elhelyezkedésére építve kulcsszerepet tölthet be a kibővülő regionális hálózatban. Mindez logisztikai elosztó szerepkört, a közös beszerzésből fakadó versenyképesebb árakat, valamint hatékonyabb készletgazdálkodást eredményezhet. Az akvizíció olyan regionális bázist teremthet, ahol a tudásmegosztás, a többcsatornás értékesítési fejlesztések és a közös innovációs projektek valamennyi piac számára kézzelfogható értéket teremtenek. Mindez a magyar fogyasztók számára is komoly előnyökkel járhat, nagyobb választékot teremtve.

-azuzlet-