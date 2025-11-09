Kezdőlap Gazdaság Alacsonyabb forgalom mellett minimális mértékben csökkent a BUX
Alacsonyabb forgalom mellett minimális mértékben csökkent a BUX

AzÜzlet.hu

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest alig változott: 13,25 ponttal, 0,01 százalékkal csökkenve 107 306,66 ponton fejezte be a hetet.

Az összforgalom heti összevetésben 112,213 milliárd forintról 93,495 forintra mérséklődött, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Heti összefoglalójában az Equilor Zrt. a harmadik negyedéves jelentések közzétételét emelte ki a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül. A Mol a nettó eredmény kivételével kedvező számokat adott ki, az OTP az elemzői előrejelzéseknek megfelelően teljesített, a Richter bevétele viszont elmaradt a várakozásoktól – írták.

A beszámolókat kísérő érdeklődés hatására hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek. A kedvezőtlenre fordult nemzetközi hangulat ellenére a belföldi kereskedés kedden sem vesztette el a lendületét, így a tőzsdeindex kedden megint rekordot döntött, a következő napokat viszont mínuszban fejezte be. A csütörtöki visszaesés magyarázható a Richter jelentésével, de a gyógyszergyártó árfolyama a hét utolsó kereskedési napjára kikerült a hullámvölgyből, így pénteken ismét emelkedett a BUX. A záróárfolyamok alapján a Mol jelentését kedvezően, az OTP jelentését visszafogottabban értékelte a piac-írta az MTI.

A legnagyobb heti erősödést az OTP érte el, árfolyama 1,18 százalékos emelkedéssel 32 470 forinton, 58,44 milliárd forintos összforgalommal fejezte be a hetet. A Magyar Telekom 0,91 százalékkal erősödött, pénteken 1780 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,6 milliárd forintot. A Mol a múlt heti záráshoz képest 1,35 százalékkal gyengülve 2920 forintra csökkent, összforgalma elérte a 6,252 milliárd forintot. A Richter 5,01 százalékot vesztve 9850 forintra csökkent a pénteki zárásig, heti forgalma 11,538 milliárd forint volt. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3,45 százalékkal emelkedett, a hetet 10 463,27 ponton fejezte be.

