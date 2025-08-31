Kezdőlap Gazdaság Albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk
GazdaságIngatlan
Albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Albérletből saját otthonba, “pár óra és startolunk” – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap az Otthon Start programról szóló bejegyzésében.

Kiemelte, pár óra és indul az Otthon Start program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét.

A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek. Az Otthon Start program akár 25 évre felvehető fix 3 százalékos kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít.

Az alacsony, fix 3 százalékos kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj!

Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak. A 10 százalékos önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek.

A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A fix 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi csokkal és a csok plusszal is.

Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak. Így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió forintos tőketartozás-leírást, illetékmentességet valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén fix 3 százalékos felvehető hitelkeretet-írta az MTI.

Az Otthon Start program a 25 éves fix 3 százalékos kamattal, a 10 százalékos önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. A fix 3 százalékos hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

“Albérletből saját otthonba! Ez az ajánlat! Ez egy erős ajánlat! Éljetek a lehetőséggel! Már csak pár óra és indulunk! Startoljatok rá!” – fogalmazott Panyi Miklós.

