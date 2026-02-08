Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com

A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai Alibaba 2025 szeptembere óta kizárólag a magyar vásárlókra vonatkozó, 4,5 százalékos felárat számít fel minden Magyarországra érkező rendelés esetén. A díj a számlákon „Hungary surcharge”, vagyis Magyarország-pótdíj megnevezéssel szerepel.

A kínai e-kereskedelmi óriás angol nyelvű tájékoztatása szerint a pótdíj bevezetését „a magyar kormány e-kereskedelmi platformokra vonatkozó szabályozási keretének változásaival” indokolták. Az index arról ír, hogy a cég közlése alapján a díjszerkezet módosítására azért volt szükség, hogy a platform továbbra is szolgáltatásokat tudjon nyújtani a magyar felhasználók számára.

A tájékoztatás hangsúlyozza: a 4,5 százalékos felár az Európai Unióban alkalmazott áfán felül fizetendő, célja pedig a szabályoknak való megfelelés és a folyamatos működés biztosítása. A pótdíjat a nettó ár alapján, vagyis áfa nélkül számítják, és minden olyan online rendelést érint, amely magyarországi címre érkezik – függetlenül a termékkategóriától.

Az Alibaba elsősorban a vállalati, B2B-piacra koncentrál, ahol a platform piactérként és közvetítőként is működik, bizonyos tranzakcióknál garanciát vállalva. Bár kisebb értékű rendelések esetén a pluszköltség kevésbé feltűnő, nagyobb értékű gép- vagy eszközbeszerzéseknél már jelentős többletterhet jelenthet a Magyarország-pótdíj. A felárra egy olvasói jelzés hívta fel a figyelmet.

A kormány visszautasítja az állítást

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált az ügyre, hangsúlyozva:

nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között Magyarország-pótdíj bevezetéséről vagy beszedéséről.

A minisztérium szerint a fogyasztók megtévesztése elfogadhatatlan, és a kormány határozottan fellép minden olyan piaci gyakorlattal szemben, amely jogtalan többletterheket hárít a vásárlókra. Kiemelték: nem fogadható el, hogy bármely piaci szereplő állami pótdíjként vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva kommunikáljon egy ilyen díjat.

Hatósági vizsgálatok indulnak

Az NGM álláspontja szerint az Alibaba által alkalmazott díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve nem minősül-e megtévesztőnek.

Emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is ellenőrzi a számlázási és díjfeltüntetési gyakorlat jogszerűségét, különös tekintettel arra, hogy a díjtételek kezelése összhangban áll-e a vonatkozó előírásokkal.

A minisztérium közleménye végén arra is kitér, hogy amennyiben a 4,5 százalékos díj összefüggésben áll a 2025-től a platformokra is kiterjesztett kiskereskedelmi különadóval, fontos hangsúlyozni: az intézkedés célja az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, és nem elfogadható, hogy ezt a fogyasztók felé állami teherként tüntessék fel.

