Hirdetés
Kezdőlap Cégvilág Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít
CégvilágHírek
No menu items!

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Illusztráció:alibaba.com

A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai Alibaba 2025 szeptembere óta kizárólag a magyar vásárlókra vonatkozó, 4,5 százalékos felárat számít fel minden Magyarországra érkező rendelés esetén. A díj a számlákon „Hungary surcharge”, vagyis Magyarország-pótdíj megnevezéssel szerepel.

A kínai e-kereskedelmi óriás angol nyelvű tájékoztatása szerint a pótdíj bevezetését „a magyar kormány e-kereskedelmi platformokra vonatkozó szabályozási keretének változásaival” indokolták. Az index arról ír, hogy a cég közlése alapján a díjszerkezet módosítására azért volt szükség, hogy a platform továbbra is szolgáltatásokat tudjon nyújtani a magyar felhasználók számára.

A tájékoztatás hangsúlyozza: a 4,5 százalékos felár az Európai Unióban alkalmazott áfán felül fizetendő, célja pedig a szabályoknak való megfelelés és a folyamatos működés biztosítása. A pótdíjat a nettó ár alapján, vagyis áfa nélkül számítják, és minden olyan online rendelést érint, amely magyarországi címre érkezik – függetlenül a termékkategóriától.

Az Alibaba elsősorban a vállalati, B2B-piacra koncentrál, ahol a platform piactérként és közvetítőként is működik, bizonyos tranzakcióknál garanciát vállalva. Bár kisebb értékű rendelések esetén a pluszköltség kevésbé feltűnő, nagyobb értékű gép- vagy eszközbeszerzéseknél már jelentős többletterhet jelenthet a Magyarország-pótdíj. A felárra egy olvasói jelzés hívta fel a figyelmet.

A kormány visszautasítja az állítást

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált az ügyre, hangsúlyozva:
nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között Magyarország-pótdíj bevezetéséről vagy beszedéséről.

A minisztérium szerint a fogyasztók megtévesztése elfogadhatatlan, és a kormány határozottan fellép minden olyan piaci gyakorlattal szemben, amely jogtalan többletterheket hárít a vásárlókra. Kiemelték: nem fogadható el, hogy bármely piaci szereplő állami pótdíjként vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva kommunikáljon egy ilyen díjat.

Hatósági vizsgálatok indulnak

Az NGM álláspontja szerint az Alibaba által alkalmazott díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve nem minősül-e megtévesztőnek.

Emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is ellenőrzi a számlázási és díjfeltüntetési gyakorlat jogszerűségét, különös tekintettel arra, hogy a díjtételek kezelése összhangban áll-e a vonatkozó előírásokkal.

A minisztérium közleménye végén arra is kitér, hogy amennyiben a 4,5 százalékos díj összefüggésben áll a 2025-től a platformokra is kiterjesztett kiskereskedelmi különadóval, fontos hangsúlyozni: az intézkedés célja az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, és nem elfogadható, hogy ezt a fogyasztók felé állami teherként tüntessék fel.

-azüzlet-

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
Tovább
Gazdaság

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább
Cégvilág

A legnagyobb HR-szolgáltató az oktatásba fektet: segítik a vállalatokat a munkaerő képzésében, fejlesztésében

Oktatási akvizíciókkal erősít a Prohuman, saját képzési központtal segíti a munkaerőhiány kezelését.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Cégvilág
Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai...
Tovább

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

Gazdaság
A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
Tovább

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

Gazdaság
2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

Cégvilág
A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai...
Tovább
Gazdaság

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
Tovább
Gazdaság

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább
Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább
Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai Alibaba 2025 szeptembere óta kizárólag a magyar vásárlókra vonatkozó, 4,5 százalékos felárat számít fel minden...

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
© 2026 | www.azuzlet.hu