Alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

Kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 384,56 forinton jegyezték az előző nap 18 órai 384,58 forint után, a dollár jegyzése 332,03 forintra emelkedett 331,74-ről, a svájci franké 415,49 forintra csökkent 416,22 forintról-írta az MTI.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,9 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 1,3 százalékkal erősebben a dollárral és 0,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.