Alkalmazkodás, értékteremtés, jövőkép. Vajdasági magyar vállalkozók évértékelője

A vajdasági magyar vállalkozók történeteiben közös a kitartás, az alkalmazkodás és a helyi közösségek iránti felelősség. Közös évzáró rendezvényt tartott a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesülete és a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete Zentán, a Prosperitati Alapítvánnyal karöltve, a Royal Hotelben, ahol nemcsak az elmúlt év tapasztalatait összegezték, hanem a szakmai és közösségi kapcsolatok további erősítését is középpontba állították. A megszólalások egy olyan időszak lenyomatát adják, amelyet Szerbiában és globálisan is gazdasági bizonytalanság és geopolitikai instabilitás határoz meg.

Amstadt Tamás, a királyhalmi Amstadt Borászat tulajdonosa: „az idei év ismét visszaigazolta, hogy a 2010-ben alapított családi borászatunk jó úton halad: a borkultúra szerbiai erősödésének köszönhetően jelenleg több bort tudnánk eladni, mint amennyit előállítunk.” A másfél hektáros saját szőlőterület és az állandó beszállítók által biztosított szőlő kizárólag a Horogos-Szabadkai homokvidék szívéből, Királyhalom környékéről származik – ez az autentikusság kulcsfontosságú a borászat filozófiájában.

Amelynek fejlődésében kulcsszerepet játszott a Prosperitati Alapítvány korábbi támogatása: a pályázat során elnyert pénzből új pneumatikus prést és nagyobb kapacitású bogyózót tudtunk beszerezni, ami a professzionális munkafolyamatok kialakítása mellett a minőség javításához is hozzájárult. Hozzátéve: a támogatás olyan szintugrást tett lehetővé, ami nélkül a XXI. századi követelményeknek megfelelő, reduktív technológiával dolgozó borászat nem jöhetett volna létre. A jövő terveiben a fokozatos, de folyamatos fejlesztés áll, ami lehetővé teszi, hogy “megéljék az egész utat, ami a sikerhez vezet” – hangsúlyozza a borász, aki a vegyes nemzetiségű észak-bánáti környezetet egyértelműen előnynek tartja vállalkozása szempontjából.

Biczok Róbert a zentai Hotel Royal tulajdonosa: „2025 is eredményes év volt a szálloda számára. A ház 70–80 százalékos kihasználtsággal működött, tovább erősítve meghatározó pozícióját a vajdasági szállodaiparban.” A három évvel ezelőtt befejezett, teljes körű felújítás meghatározó fordulópontot jelentett a hotel életében: nemcsak a szolgáltatások színvonalát emelte új szintre, hanem érdemben hozzájárult Zenta turisztikai vonzerejének növeléséhez is.

Biczok Róbert kiemeli: a Prosperitati Alapítvány támogatása nélkül az épület teljes megújulását biztosító fejlesztés nem valósulhatott volna meg ilyen gyorsan és teljeskörűen. Szavai szerint az 1,1 millió eurós beruházás 40 százalékát nyerték el támogatásként, és különösen büszkék arra, hogy a Prosperitati nagy volumenű projektjei között elsőként és sikeresen fejezték be a beruházást. Hozzátéve: a magyar állam, a Prosperitati Alapítványon keresztül érkező támogatása azért is fordulópontot jelentett, mert enélkül nehéz lett volna felvenni a versenyt a régió más szállodáival. Biczok Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy fennállásuk 23 éve alatt – húsz pályázati próbálkozás ellenére – Szerbiában egyetlen dinár támogatást sem kaptak. A jövőre nézve pedig a stabil működés és a vezető pozíció megtartása a cél.

Brindza Lajos, a Capriolo kerékpárgyártó vállalat alapító-tulajdonosa:“idén különleges megtiszteltetés érte a Capriolot, mert az Oszakai Világkiállítás szerbiai pavilonjában is bemutatkozhattunk”. A cégvezető szavai szerint a vállalkozás számára a 2025-ös esztendő is annak hosszú, közel harmincéves vállalkozói útnak az újabb mérföldkövét jelentette, amelynek eredményeként a kerékpárgyártó ma már 22 országba exportál, és mintegy 250 embernek ad munkát. Brindza Lajos kiemelte: az elmúlt évtizedek válságai – háborúk, gazdasági krízisek, a pandémia – megerősítették a céget, és megtanították arra, hogy a folyamatos alkalmazkodás létkérdés. Az elmúlt években a legnagyobb hangsúly az elektromos kerékpárok fejlesztésén volt, amelyek a szerbiai és az exportpiacokon egyaránt sikeresek. Köszönhetően annak a támogatásnak is, amivel a Prosperitati Alapítvány pályázati forrása az új technológia tökéletesítését segítette. 2026-ban a jubileumi, harmincadik évre teljes modellfrissítéssel, új dizájnnal, színekkel és digitális fejlesztésekkel készül a Capriolo.

Klinocki György a Klinocki Borászat tulajdonosa: „bajmoki családi borászatunk számára 2025 megerősítette, hogy a minőségre helyezett hangsúly megtérül.” Boraik kiválóságát a “Legjobb Vajdaságból” hivatalos vajdasági minőségi védjeggyel ismerték el, amelyet a Vajdasági Autonóm Tartomány Titkársága adományozott a borászatnak. “Nagyon megörültünk ennek az elismerésnek, mert azt mutatja, hogy jó úton járunk – mondja Klinocki György, aki fiával közösen vezeti a 2,5 hektáros gazdaságot, ahol olasz rizling, chardonnay, szürkebarát, kékfrankos, cabernet franc és sauvignon terem.

Három évvel ezelőtt két kulcsfontosságú szőlészeti gép beszerzése valósult meg a Prosperitati Alapítvány támogatásával: egy oldalhajtás-eltávolító és egy korszerű permetezőgép, amelyek jelentősen megkönnyítették a mindennapi munkát. A fejlesztések tavaly új ültetvények létesítésével folytatódtak, amelyekhez oszlopok és dróthuzalok beszerzéséhez kaptak támogatást, lehetővé téve a szőlészet további bővítését. Klinocki György szerint az egész vajdasági magyar borászközösség számára kiemelt jelentőségű, hogy a Vajdasági Borászok Egyesülete a magyar állam támogatásával korszerű laboratóriumot nyitott Zentán, ahol a tagok folyamatosan ellenőrizhetik boraik kén- és savtartalmát. A jövő iránya egyértelmű: a családi borászatot fiával közösen, több generáción át kívánják továbbvinni, erősítve a vajdasági borok szakmai elismertségét.

Koza Andor, a szabadkai Studio Present és a Pierre Smart Home Solutions társtulajdonosa: „2024 “cunamiszerű változásokat” hozott a szoftverfejlesztő cégünk életébe. A mesterséges intelligencia berobbanása átrajzolta az iparágat: amit eddig és ahogy eddig csináltuk, az körülbelül két hónap alatt megváltozott.” Koza Andor kiemelte: a teljes restart, három hónapig tartott, és bár leépítéssel is együtt járt, végül sikeres átalakuláshoz vezetett. Szavai szerint “boldogabb ügyfelek, jobb csapat és jobb teljesítmény” lett az eredmény, év végére pedig ismét a létszámbővítés időszaka jött el.

Az okos otthon termékfejlesztéssel foglalkozó másik vállalkozásuk a Pierre Smart Home Solutions növekedése viszont pont az MI-nak köszönhetően gyorsult fel. Mivel új piacokra törtek be Közép-Keleten, Afrikában és az EU-ban, a cégnél a folyamatos csapatbővítés jellemezte az évet. Koza Andor üzlettársával együtt, a munka mellett mentor szerepet vállal a Prosperitati Alapítvány mentorprogramjában, amely már negyedik éve fut Vajdaságban. Emellett az immáron három éve folyamatosan megrendezésre kerülő Connect and Grow konferencia szervezéséből is kiveszik részüket, amely 350+ résztvevővel a vajdasági üzleti élet egyik legsikeresebb eseménye. “A közösségnek minél többet próbálunk visszaadni” – hangsúlyozza, mondván számukra nem csak az üzlet, hanem a vajdasági vállalkozói ökoszisztéma fejlődése is fontos küldetésnek számít.

Papp Anita, sajtkészítő és mezőgazdasági vállalkozó: „Férjemmel együtt egy sikeres agrárgazdaságot üzemeltetünk, de 2025-ben az általam eltervezett sajtkészítés területén is megtapasztalhattam az első sikereket” – fogalmaz Papp Anita. A felsőhegyi családi gazdaságban a saját tehenészetükből származó tejet dolgozza fel sajtként: mára elsajátította a technológiát és gyúrtsajtokat – parenyicát natúr, kulenes, sonkás és pizzafűszeres változatban –, valamint mozzarellát és különféle ízesítésű friss sajtokat készít. Hozzátéve: a kezdeti kísérletezés időszaka ugyan csalódásokat is hozott, de kitartással és türelemmel mára eljutott oda, hogy állandó minőséget tudjon biztosítani. Termékei pedig ma már nemzetiségtől függetlenül élénk az érdeklődés.

Ahogy mondja, a Prosperitati Alapítvány támogatása kulcsszerepet játszott a családi gazdaság fejlesztésében. A pályázatnak köszönhetően padlós tárolót tudtak építeni, amely lehetővé teszi, hogy a termést akkor értékesítsék, amikor az számukra a legkedvezőbb, az üres időszakban pedig a mezőgazdasági gépek védelmét szolgálja az időjárással szemben. Emellett több új gépet is beszerezhettek, mivel a mezőgazdasági termelők számára több pályázati körben is elérhető volt a támogatás. A jövő iránya pedig egyértelmű: továbbfejleszteni a sajtkészítést és megerősíteni a családi gazdaságot, amely immár többgenerációs örökségként határozza meg a mindennapjaikat.

Zsáki Árpád a szabadkai SCENSO Kft tulajdonosa: „ez az évrengeteg kihívással telt a reklámajándék és munkaruházati piacon. Egész Európában, így Szerbiában is minden a piac átgondolásáról, új struktúrák építéséről szólt” – fogalmaz az üzletember. Akinek 10 fős cége a beszállítóin keresztül mintegy 150 embernek ad munkát. Az idei esztendő fő kihívása a bizonytalanság volt: a cégek visszafogták költéseiket, új helyzetekhez kellett alkalmazkodni. Az ázsiai konkurencia különösen erős nyomást gyakorolt, ami ráébresztette az európai vállalatokat arra, hogy elkényelmesedtek.

Megfogalmazása szerint a Prosperitati Alapítvány az elmúlt tíz évben kulcsszerepet játszott a vajdasági magyar vállalkozók összefogásában. “Összehozott minket – most már mindenki mindenkiről tudja, mivel foglalkozik” – mondja Zsáki Árpád – „És ami legalább ennyire fontos: az üzleti tanácsadás folyamatos: mentorprogram, képzések, a Connect and Grow konferencia és kisebb összejövetelek segítik a tudásmegosztást és fejlesztést.” Az üzletember a 2026-os évre pozitív trendet vár: mondván az idei kihívások után mindenki felismerte a változás szükségességét, és azt, hogy újra kell gondolni azt, ami kevésbé sikerült.

