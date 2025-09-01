Állagmegóvási munkák a gönci pálos kolostorromnál

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. költségvetési támogatást nyert el a gönci pálos kolostorrom állagmegóvására, valamint az ehhez közvetlenül szükséges feladatok elvégzésére. Az Agrárminisztérium megbízásából az állagmegóvási munkák tervezési fázisa van folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan az erdészeti társaság megbízásából jelenleg a régészeti tervásatás zajlik.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. a projekt vállalásával ki kívánja fejezni társadalmi elköteleződését a területén található történeti és kulturális értékek megőrzése iránt. A fő cél, hogy a romos állapotú kolostorrom további romlását lelassítsák annak érdekében, hogy megmaradhasson a Zempléni-hegységnek ez különleges emlékhelye. Az állagmegóvási munkák várhatóan 2027. év végén fejeződnek be – tájékoztatott Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója.

A gönci kolostor alapításának ideje nem ismert, a források szerint a 14. század végén kezdték építeni a pálosok, a 16. században azonban magára hagyta az épületet a rend. A kolostorrom feltárása a XX. század első felében kezdődött.