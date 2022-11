Államháztartás: többlet októberben is

Októberben az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere 101,3 milliárd forint többletet ért el, szemben az előző évi 630,1 milliárd forintos deficittel. A múlt havi az elmúlt 20 évben a harmadik legnagyobb október havi többlet. Ezzel az első tíz hónapban az államháztartás központi alrendszere 2590,4 milliárd forintos hiánnyal zárt – jelentette a Pénzügyminisztérium.

Az októberi többlettel a szeptemberi végi 85,4 százalékról az egész évre jóváhagyott pénzforgalmi hiány 82,2 százalékára csökkent az október végéig felhalmozott deficit.

A központi költségvetés 2683,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 289,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 195,7 milliárd forintos hiányt értek el január-októberben.

Október végéig az előző év azonos időszakához képest 17,1 százalékkal nőttek az adó- és járulékbevételek. Az egy évvel korábbihoz képest emelkedtek - többek között - a lakástámogatások, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, valamint az uniós programok kiadásai.

Meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra a tavalyi 3270,2 milliárddal szemben 3862,3 milliárd forintot, a gyógyító-megelőző ellátásra pedig 1633,7 milliárd forint után 1798,0 milliárd forintot fordított a kormány október végéig.

“A szankciók okozta energiaválság egész Európát nehéz helyzetbe sodorta. Szankciós felárat kell fizetni minden energiahordozóért, ezért amíg a szankciók életben vannak, addig a kormány takarékos gazdálkodást folytat, és önmagán is spórol. Ennek részeként a kormány a költségvetési szerveknél is fegyelmezett gazdálkodást rendelt el. Az intézkedéseknek köszönhetően a szeptemberi 181 milliárd forint után októberben is 100 milliárd forint feletti többlettel zárt a költségvetés. Továbbra is biztosítottak a rezsicsökkentés fenntartásához, a biztonságos energiaellátáshoz, a családtámogatások fenntartásához és a nyugdíjak értékének megőrzéséhez szükséges ” – fogalmaztak a közleményben.