Kezdőlap Egészség-ügy Állatok Világnapja: őszi túrák veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők
Egészség-ügyHírek
No menu items!

Állatok Világnapja: őszi túrák veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők

AzÜzlet.hu

Az őszi túrák fokozott veszélyeket rejtenek a kutyák számára. A lehullott avar alatt aktív kullancsok súlyos betegségeket, például babéziózist és Lyme-kórt terjeszthetnek. Emellett szeptembertől vadászidény is van, így a kutyákat csak pórázon szabad vezetni vadászterületen, ellenkező esetben akár le is lőhetik őket. A szökésveszély is nő, ezért ajánlott a mikrochip mellett GPS-nyomkövető használata is. Jelencsik Anna, a Petissimo szakértője szerint a kombinált védekezés és a láthatóságot segítő felszerelések életmentők lehetnek a természetben.

Október 4-én világszerte az állatokat ünnepeljük Assisi Szent Ferenc emléknapján. Az Állatok Világnapja jó alkalom arra, hogy ne csak kedvenceink iránti szeretetünket fejezzük ki, hanem beszéljünk a felelős állattartásról is. Az ugyanis nem merül ki a mindennapi sétákban és az etetésben: a gondoskodás része a tudatos felkészülés is azokra a veszélyekre, amelyek ősszel a természetben leselkednek a kutyákra. Bár sokan azt hiszik, hogy a hűvösebb idő beköszöntével a kockázatok csökkennek, a valóság ennek éppen az ellenkezője. A kullancsok aktivitása, a vadászidény és az elszökés veszélye egyaránt fokozott figyelmet kíván.

A társadalmi felelősségvállalás ma már nem csupán egyéni döntés kérdése: Magyarországon a háztartások 71 százalékában él valamilyen házikedvenc, ami kiemelkedően magas arány Európában. Mindez ráirányítja a figyelmet az állatvédelem fontosságára, különösen, hogy a becslések szerint mintegy félmillió kutya gazdátlanul él az országban. Az olyan programok, mint a Petissimo által támogatott alapítványi kezdeményezések, segítenek abban, hogy a lakosság könnyebben találjon megbízható szervezeteket, amelyeket adománnyal, önkéntes munkával vagy akár örökbefogadással támogathat. A menhelyek ugyanis a pandémia idején megugró örökbefogadások ellenére ma is teltházzal működnek.

Élősködők a lehullott levelek között

A kellemes, napfényes őszi délutánok sok gazdit csábítanak erdei kirándulásra, ám a színes avar alatt komoly veszélyek rejtőznek. A kullancsok aktivitása ugyanis nem áll meg a nyár végével, sőt: a hűvösebb, nyirkos idő kifejezetten kedvez nekik.

„Sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy az élősködők elleni védekezés nem szezonális, hanem egész évben szükséges. Ősszel a lehullott lomb és az avar tökéletes búvóhelyet jelent a kullancsoknak, amelyek innen könnyen rátapadnak a kutyákra. A gazdik gyakran hiszik azt, hogy a hideg elpusztítja ezeket a parazitákat, de valójában 3–5 Celsius-fok felett is aktívak maradnak. Ezért a kombinált védekezés – tabletták, spot-on készítmények és speciális nyakörvek együtt – a leghatékonyabb” – mondja Jelencsik Anna, a Petissimo szakértője.

Magyarországon 27 különböző kullancsfaj él, közülük a Dermacentor reticulatus az egyik legveszélyesebb, amely a kutyáknál gyakran halálos kimenetelű babéziózis fő terjesztője. Ez a betegség már néhány nap alatt súlyos tüneteket, például magas lázat és véres vizeletet okozhat. A kockázat kiemelkedően magas: a hazai kullancspopuláció mintegy 30 százaléka hordozza a kórokozót. Emellett nő a Lyme-kóros esetek száma is, az idei évben eddig közel 1800 megbetegedést jelentettek. Ezért minden túra után elengedhetetlen a kutya alapos átvizsgálása, különösen a hajlatokban, a fülekben és a nyakörv alatti részen.

Veszélyes találkozás vadászokkal

A természetjárás során nem csak a paraziták jelentenek kockázatot. Szeptembertől megkezdődött a vadászidény. A törvény kimondja, hogy vadászterületen kutyát kizárólag pórázon lehet vezetni, ellenkező esetben akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható. Ennél is súlyosabb azonban, hogy a vadászoknak joguk van kilőni a vadat űző kutyát, ha másként nem tudják megakadályozni a kárt.

„A vadászidény nem játék. Egy lövés hangja pánikot kelthet a kutyában, amely ilyenkor több kilométert is képes rohanva megtenni. A legszakszerűbb behívás sem biztos, hogy működik. Ezért elengedhetetlen, hogy a kutya bilétát viseljen a gazda adataival, és jól látható legyen, például fényvisszaverő mellénnyel vagy villogó nyakörvvel. A túrákat pedig érdemes a nappali órákra időzíteni, hiszen a vadászat többnyire hajnalban és szürkületkor zajlik” – figyelmeztet Jelencsik Anna.

A tapasztalatok szerint a legtöbb kutya ösztönösen követné az erdei vadak mozgását, ami komoly veszélyforrást jelent. Az élénk színű felszerelés és a póráz használata így nem csupán a törvény betartása, hanem életmentő óvintézkedés is.

Mi történik, ha elszökik a kutya?

Az őszi kirándulások során gyakran előfordul, hogy a kutya pánikba esve elszökik. Ilyenkor a gazdák sokszor tévesen hiszik, hogy a kötelező mikrochip segítségével nyomon követhetik kedvencüket. Valójában a chip csak egy passzív azonosító, amelyet állatorvos vagy menhelyi munkatárs tud leolvasni. A valós idejű követést a GPS-es nyakörvek biztosítják, amelyek bár drágábbak, de egy elszökött kutya esetében életmentőek lehetnek.

„A mikrochip nagyon fontos, mert a megtalálás után segít azonosítani a kutyát és a gazdát, de önmagában nem nyújt védelmet. Aki sokat kirándul erdőben, annak érdemes GPS nyomkövetőt is beszereznie. A két technológia együtt ad valódi biztonságot, hiszen a chip a hivatalos azonosítást, a GPS pedig az azonnali keresést szolgálja” – hangsúlyozza a szakértő.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az eltűnt kutyák esélyei drasztikusan nőnek, ha bilétát is viselnek a nyakukban, hiszen a megtaláló azonnal felhívhatja a gazdát. Ez sok esetben gyorsabb és hatékonyabb, mint a chip leolvasása, amelyhez állatorvosi közreműködés szükséges.

Az őszi túrák tehát kiváló közös élményt nyújthatnak kutyának és gazdának egyaránt, de csak akkor, ha minden részletre kiterjed a felkészülés. Az élősködők elleni folyamatos védelem, a vadászidény szabályainak betartása, a jól látható felszerelés és a megbízható azonosítók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kirándulás valóban a természet élvezetéről szóljon, ne az aggodalomról. Az Állatok Világnapja emlékeztet arra, hogy a felelős állattartás egész éves feladat – és minden séta, minden kirándulás egy újabb alkalom arra, hogy bizonyítsuk gondoskodásunkat.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

A csendes kilépés után a munkavállalóknál véget ér a „996” mágia

Több vállalatnál kísérleteznek a munkaidő-korlátozással, kötelező pihenőidőkkel, sőt, olyan megoldásokkal is, amelyek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy valóban kapcsolódjanak ki hétvégén
Tovább
Gazdaság

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

A hazai napelem-kapacitás ugyan ugrásszerűen megnőtt, de a megtermelt áramot nem tároljuk. A technológia már megvan, ezt be kell szerelni, a kormány program indítását tervezi ezen a területen - közölte a nemzetgazdasági miniszter.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Gazdaság
Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
Tovább

Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

Gazdaság
A hazai napelem-kapacitás ugyan ugrásszerűen megnőtt, de a megtermelt áramot nem tároljuk. A technológia már megvan, ezt be kell szerelni, a kormány program indítását tervezi ezen a területen - közölte a nemzetgazdasági miniszter.
Tovább

Állatok Világnapja: őszi túrák veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők

Egészség-ügy
Az Állatok Világnapja emlékeztet arra, hogy a felelős állattartás egész éves feladat – és minden séta, minden kirándulás egy újabb alkalom arra, hogy bizonyítsuk gondoskodásunkat.
Tovább

Harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon 2016 óta

Élelmiszeripar
Nyolc év alatt harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon egy tavalyi év végi felmérés szerint. Míg 2016-ben fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm élelmiszer került a kukába, ez a mennyiség 2024-re 21,5 kilogrammra csökkent, azonban az élelmiszerhulladék mennyisége évente még így is 206 ezer tonnát tesz ki.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

A csendes kilépés után a munkavállalóknál véget ér a „996” mágia

Több vállalatnál kísérleteznek a munkaidő-korlátozással, kötelező pihenőidőkkel, sőt, olyan megoldásokkal is, amelyek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy valóban kapcsolódjanak ki hétvégén
Tovább
Gazdaság

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

A hazai napelem-kapacitás ugyan ugrásszerűen megnőtt, de a megtermelt áramot nem tároljuk. A technológia már megvan, ezt be kell szerelni, a kormány program indítását tervezi ezen a területen - közölte a nemzetgazdasági miniszter.
Tovább
Egészség-ügy

Állatok Világnapja: őszi túrák veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők

Az Állatok Világnapja emlékeztet arra, hogy a felelős állattartás egész éves feladat – és minden séta, minden kirándulás egy újabb alkalom arra, hogy bizonyítsuk gondoskodásunkat.
Tovább
Élelmiszeripar

Harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon 2016 óta

Nyolc év alatt harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon egy tavalyi év végi felmérés szerint. Míg 2016-ben fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm élelmiszer került a kukába, ez a mennyiség 2024-re 21,5 kilogrammra csökkent, azonban az élelmiszerhulladék mennyisége évente még így is 206 ezer tonnát tesz ki.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Csaknem 1400 fogyasztói beadvány érkezett fél év alatt a fogyasztóvédelmi hatósághoz

Az év első fél évben 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, a legtöbb panasz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással, és elszámolással volt összefüggésben.
Tovább
Agrár

Hétfőn hirdetnek eredményt a falusi kisboltok működési támogatási pályázatán

Tavasszal hirdette meg a kormányzat a falusi kisboltok működési támogatását célzó pályázatot, amelyen hétfőn hirdetnek eredményt.
Tovább
Edukáció

Összesen 15 milliárd forint értékben segítik a szakképzést további két projekttel

A szakképzésben tanuló magyar fiatalok az Euroskills 2025 versenyen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet szereztek.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A csendes kilépés után a munkavállalóknál véget ér a „996” mágia

Több vállalatnál kísérleteznek a munkaidő-korlátozással, kötelező pihenőidőkkel, sőt, olyan megoldásokkal is, amelyek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy valóban kapcsolódjanak ki hétvégén

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
© 2025 | www.azuzlet.hu